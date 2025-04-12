В Украине активно модернизируют советскую авиацию: известно о трех путях

На фоне полномасштабной войны поддержка самолетов и вертолетов в боеготовом состоянии стала критически важной. Значительная часть этой техники – советского производства, поэтому ее модернизация требует особого подхода.

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Особого внимания требует авионика – системы управления, навигации, связи и контроля, которые преимущественно производились на территории современной России, а также другого устаревшего оборудования. Из-за невозможности поставки оригинальных компонентов украинские инженеры ищут собственные решения, отвечающие требованиям безопасности и сертификации. Соучредитель компании SOTY, специализирующейся на техобслуживании, изготовлении и модернизации пилотируемой авиации Николай Богачук для "АрмияInform" рассказал о трех путях замены устаревшего оборудования, в том числе систем управления, навигации, связи, записи и регистрации данных.

По его словам, на сегодня есть три подхода к обновлению авионики:

1. Импортозамещение без изменений в конструкции – один из самых практичных путей. Речь идет об изготовлении украинских аналогов советских приборов с теми же габаритами, интерфейсами и креплениями и т.п., без изменения физических характеристик, в полном соответствии с оригиналом.

Такой метод позволяет не вносить изменения в техническую документацию и сохранить существующую архитектуру летательных аппаратов. По сути, меняется только страна-производитель – с российской на украинскую.

"Фактически мы заменяем только производителя – с российского на украинский. Благодаря этому удается вписать прибор в типовую конструкцию без сложных процедур изменений в техническую документацию", – отметил Богачук.

2. Создание собственных цифровых решений, в том числе систем, разработанных "с нуля", полностью заменяющих советские устройства. Например, вместо магнитного провода для аварийного оповещения экипажа используются устройства с флеш-памятью, которые более просты в обслуживании и более надежны в использовании.

Такие разработки позволяют сократить затраты и избежать длительных ремонтов: оборудование функционирует, пока технически исправно. Это значительно повышает эффективность боевой авиации в сложных условиях, считает специалист.

3. Внедрение новых систем с международного рынка, то есть адаптация уже готовых высокотехнологичных решений, используемых в гражданской или военной авиации других стран. Но и здесь сложностей хватает: каждый тип авиационной техники требует специфической интеграции в отношении систем питания, интерфейсов, панелей управления и т.д.

"Если мы уже что-то интегрировали в вертолет Ми-8, это не значит, что оно сразу подойдет для истребителя МиГ-29. Нужно адаптировать систему питания, проверить совместимость, изменить интерфейс пилота, проложить кабели, внести изменения в панели", – пояснил инженер.

По словам эксперта, такое оборудование нельзя просто установить, ведь оно требует сертификации, лётных испытаний и официального утверждения. Однако успешная интеграция открывает двери еще более мощным технологическим решениям.

Модернизация авионики имеет не только военное значение, объяснил Богачук. Украинские решения уже выиграют тендеры в Азии, Африке и Восточной Европе, где до сих пор эксплуатируются сотни советских самолетов.

Ключевыми преимуществами становятся гибкость, техническая осведомленность и реальный опыт работы с этой техникой. Украина не только сохраняет авиацию, но и учится постепенно обновлять ее так, чтобы быть независимой от страны-оккупанта. Это позволит получить технологическую и стратегическую свободу.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия активно добивается от Соединенных Штатов отмены санкций против ее гражданской авиации. Ключевым вопросом является возобновление поставок запчастей для самолетов западного производства, а также официальное признание ремонтных работ, которые российские авиакомпании вынуждены производить без сертификации производителей.

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