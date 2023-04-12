Генерал Романенко: после утечки информации Генштаб ВСУ готовит ловушку для Кремля. Интервью

В ситуации утечки разведданных США по усилению украинской армии, Генштаб ВСУ готовится не только к контрнаступлению, но и к масштабному обману врага. Наряду с реальными планами создаются и "легенды" – фейковые планы, которые должны ввести оккупанта в заблуждение. Прежде всего, речь идет о направлении нанесения главного удара.

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Украинская армия пойдет в наступление сразу на нескольких направлениях. Приоритетным может быть объявлено южное направление, но не исключено, что это окажется "легендой" – ведь такой выбор Генштаба выглядит слишком очевидным, и враг наверняка готовится к активному сопротивлению здесь. В этой ситуации военное руководство должно проявить искусство обмана. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– По вашему мнению, какое влияние на ход будущего контрнаступления оказала утечка секретной информации в США?

– Это сложная, комплексная утечка. Судя по реакции американцев, стала доступной вся или часть информации, которую они не хотели бы обнародовать. Украинская сторона говорит о том, что это фейк.

Но из той информации, которая вышла наружу в результате утечки, можно сделать вывод, что исполнители очевидно не сторонники США и Украины. На это указывает то, что там отсутствует информация, которая бы отражала реальную ситуацию в российской армии.

Разработка такой операции, а тем более такой ответственной, как в украинской армии, требует особых усилий. Напомню, в настоящее время необходимо завершить оборонительную стратегическую операцию на востоке страны, целью которой является остановить продвижение противника и вынудить его перейти к обороне, по максимуму уничтожить его живой силы и техники. Как мы видим, несмотря на все усилия Силам обороны Украины выполнить эту задачу еще не удалось. Возможно, задача будет решена до конца месяца.

Важно также, выполняя эти задачи, не использовать резервы, предназначенные для контрнаступления. Сначала формируется замысел, затем план контрнаступления, а на заключительном этапе – легендирование. Это все то, что необходимо будет сделать вместе с подготовкой и реальных действий теми силами, которые объективно есть, плюс мероприятия по введению в заблуждение противника.

Вообще, война – это, прежде всего, интеллектуальная борьба, и только потом – борьба на уровне войск. Подготовительная часть контрнаступления уже проводится, ее стимулировала эта утечка данных.

В качестве примера действий наших Сил обороны я бы хотел привести опыт весны и лета прошлого года. Было заявлено, что контрнаступление будет на Херсонском направлении. Россияне поверили этой информации, сняли резервы с Харьковского и Донецкого направлений, с Изюма. А затем неожиданно для противника была проведена очень успешная контрнаступательная операция на Харьковском направлении.

Я не исключаю, что в Генштабе будут делать вид, что продолжают подготовку по тому плану, который был обнародован, а на самом деле будут реализовать другой план.

Наверняка российская разведка сейчас перепроверяет все данные и пытается выяснить, где легенда, а где реальный план Генштаба ВСУ. Но утечка датируется концом марта. До контрнаступления пройдет много времени, возможно, месяц. За месяц может утечь много воды. Ситуация может меняться. Поэтому, если умело действовать, можно использовать ситуацию.

– Вы допускаете, что и у Украины, и у США имеется больше, чем один план контрнаступления? Что есть план В, план С и так далее?

– Можно называть это вариантами планов. Конечно же, когда готовится серьезная операция – а она серьезная, – то есть разные варианты планов. Какое-то направление будет избрано главным, а на каком-то направлении будут наноситься второстепенные удары. Скорее всего, речь пойдет не об одном, а о нескольких ударах.

Например, руководство рассчитывало добиться определенных результатов на главном направлении, но противник оказался очень силен и достичь быстрого успеха не получилось. Но на второстепенном сложилась хорошая ситуация. Тогда резервы вводятся не в направлении главного удара, а на второстепенное направление, которое становится главным. Это будет решаться уже в ходе боевых действий.

Также будет понятно, насколько сработало легендирование операции – с учетом утечек и всего прочего. В истории Второй мировой войны был случай с легендированием. Британцы выбросили тело своего погибшего офицера на побережье моря, оставив у него в планшетке фейковый план. Немцы нашли этот план, поверили, что он реальный, и попали в западню.

Война – это, кроме всего прочего, еще и искусство обмана.

– Не будем гадать на кофейной гуще и пытаться спрогнозировать, какое именно направление будет избрано главным. Но насколько целесообразно с сугубо военной точки зрения украинской армии сосредоточиться на юге и Крыме?

– Это направление было бы перспективным несколько месяцев назад, но на тот момент мы не получили необходимой помощи от союзников. Но, во-первых, на сегодня противник организовал там сильную оборону. Во-вторых, это становится очевидным для всех. В-третьих, имеет место утечка информации.

Учитывая все это по совокупности, возможно, наш Генеральный штаб задумается над тем, чтобы демонстрировать подготовку к наступлению на юге, а ударить в другом месте. Я не исключаю и такой подход.

– Полковник Роман Свитан в рамках проекта "Орестократия" на OBOZREVATEL сказал, что первая фаза контрнаступления фактически началась. Она состоит в атаках дронов на логистические базы рашистов. Он прогнозирует, что в ближайший месяц украинская армия будет прожигать российскую логистику. Вы могли бы прокомментировать?

– Это однозначно очень важно. Можно сказать, что это подготовка к контрнаступлению или завершение оборонительной операции. Но в любом случае надо бить логистику врага – это примерно то же, как мы действовали на Херсонском направлении в отношении группировки врага на правом берегу Днепра.

Тогда мы наступали, взяли первый рубеж и встретили очень серьезное сопротивление со стороны врага. Там мы остановились, закрепились и начали их интенсивно обрабатывать. И достигли результата – они были вынуждены уйти. Такой вариант не исключается и сейчас. Просто на это надо большое количество боеприпасов и в целом ударных средств, включая нанесение ударов самолетами, вертолетами, беспилотными аппаратами, это диверсии и так далее.