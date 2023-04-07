Фейковые цифры и информация из сети: в ГУР прокомментировали 'утечку разведданных' о контрнаступлении

Информация об утечке разведданных по поводу украинского наступления и секретных планов США и НАТО может быть российским фейком. Страна-агрессор могла сделать это, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ и замедлить поставки оружия от союзников Украины.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона. По его словам, в документах из якобы "утечки секретных данных" есть значительные неточности в числах, а также указана информация, которая и так доступна в открытых источниках.

Юсов утверждает, что украинцам нет причин беспокоиться, поскольку так называемые секретные данные могут быть очередным российским фейком.

"Очень важно помнить, что последние десятилетия наиболее успешные операции российских спецслужб проходят в фотошопе. Из предварительного анализа этих материалов мы видим там лживые, искажённые цифры по потерям с обеих сторон, часть информации собрана из открытых источников", – заявил представитель ГУР.

Он добавил, что все же следует дождаться результатов расследования Пентагона, чтобы услышать правдивую информацию по этому делу.

"Мы будем ожидать, конечно, официальных комментариев, но думаю, что у украинского общества точно нет оснований переживать из-за этого. Контрнаступление будет, и главные планы враг увидит и почувствует на себе – на поле боя", – сказал представитель ГУР в эфире национального телемарафона.

Также он отметил, что информация о нуждах украинской армии в авиации, танках и боеприпасах и так ни для кого не являлась секретом. Это тема, которая обсуждалась на всех уровнях и инстанциях. Юсов подчеркнул, что следует быть готовыми к тому, что Россия и дальше будет использовать все методы, в том числе и ядерный шантаж, чтобы сорвать поставки военной помощи от западных стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попали секретные документы с планами США и НАТО по усилению ВСУ. Этот факт признали в Белом доме, отмечая, что сейчас Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой данных.