В Запорожье прозвучала серия мощных взрывов

16 апреля в Запорожье прозвучала воздушная тревога. После в городе была зафиксирована серия громких взрывов.

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Об этом сообщает издание Суспільне. В настоящее время власти официально не комментировали инцидент.

В 02:28 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

В Запорожской областной администрации призывают не распространять фото- и видеоматериалы, которые могут стать полезными для противника. По этой причине фото и видео результатов взрыва в настоящее время запрещено к распространению.

"Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видеоматериалы – не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", – говорится в сообщении Запорожской ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером в субботу, 15 апреля, российские войска атаковали северные регионы Украины. Накануне Пасхи оккупанты нанесли авиаудары по приграничным территориям Сумской и Черниговской областей.

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