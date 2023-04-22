ВСУ за сутки отбили 53 вражеских атаки, Россия не пропустила на свою территорию грузовик с ранеными захватчиками – Генштаб

На 423-е сутки войны оккупанты сосредотачивают наступление на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Наши воины отбили там 53 атаки. В эпицентре боевых действий остается Бахмут.

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В то же время враг несет значительные потери. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной утром 22 апреля.

Как отмечается, 17 апреля с оккупированной Луганщины в сторону Уразово Белгородской области России захватчики пытались эвакуировать своих раненых на 14 грузовиках. Однако при попытке пересечения государственной границы Украины российская сторона не пропустила колонну на территорию РФ и развернула ее назад.

Установлено, что при перемещении часть раненых не выжила из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи. Другая часть, более 50 человек, перевезена в больницу на базе Троицкой центральной районной больницы.

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои за Бахмут. Противник безуспешно пытался атаковать вблизи Григоровки и Богдановки. От вражеских обстрелов пострадали Раздоловка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дылеевка, Зализное, Пивничное, Привденное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг наступал в районах Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области и ряд других.

На Марьинском направлении отражены атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам вновь подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты безуспешно атаковали в районе Угледара. Обстреляли также Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву, Великую Новоселку Донецкой области.

На Купянском направлении противник предпринял попытку улучшить тактическое положение и провел штурм недалеко от населенного пункта Лиман Первый, успеха не имел. Вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Котляровка и Берестово Харьковской области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Павловка, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, а также Антоновка Херсонской области и Херсон.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Подразделения армии Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории Беларуси продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск ВС РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. Совершил обстрелы населенных пунктов Леоновка и Гремяч Черниговской области; Шалыгино, Волфино и Кондратовка Сумской, а также Гоптовка и Волчанские Хутора Харьковской области.

В Генштабе отметили, что РФ продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, совершая удары по гражданской инфраструктуре и терроризируя мирных жителей. Врагом нанесено 3 ракетных, 30 авиационных ударов и 50 обстрелов из РСЗО. Вероятность дальнейших ударов по всей территории Украины остается высокой, предостерегли в Генштабе.

В то же время авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще 2 важных военных объекта противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Военные Госпогранслужбы отбили три атаки оккупантов на Донетчине, обезвредив 25 захватчиков.

– Бахмут после девяти месяцев ожесточенных боев показали с высоты. На месте ранее цветущего города остались разрушенные дома и выжженная земля.