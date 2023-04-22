Бойцы ГПСУ отбили три атаки оккупантов на Донетчине: обезврежены 25 захватчиков

Украинские пограничники вместе с другими подразделениями Сил обороны продолжают отражать атаки российских оккупационных войск. В Донецкой области бойцы ГПСУ остановили три штурма захватчиков, нанеся им потери.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook. Одна из атак была отбита в Бахмуте, за который продолжаются ожесточенные бои.

"Несмотря на сверхсложную ситуацию в городе, украинские защитники продолжают сдерживать наступление противника. Вчера вражеские попытки штурма позиций наших бойцов успеха также не имели, захватчики были ликвидированы в стрелковых столкновениях", – сказано в сообщении.

В Telegram ГПСУ уточнили, что атаку противника в Бахмуте пограничники остановили в результате стрелкового боя. Была уничтожена вражеская штурмовая группа.

Еще две попытки прорвать нашу оборону россияне предприняли на другом направлении фронта Донецкой области. Там россияне атаковали опорный пункт наших бойцов, однако пограничники были готовы к этому. Состоялся позиционный бой, в результате чего врагу не удалось добиться успеха.

В общей сложности во время этих столкновений были обезврежены 25 представителей "второй армии мира". Девять захватчиков бойцы ГПСУ ликвидировали, а еще 16 оккупантов были ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 20 апреля украинские пограничники, защищающие Бахмут, отразили две атаки врага. Оккупанты отступили с потерями.

– Пограничники ГПСУ, которые вместе с воинами ВСУ держат оборону в Бахмуте, на днях сократили "вторую армию мира" еще на 11 особей.

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