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Бойцы ГПСУ отбили три атаки оккупантов на Донетчине: обезврежены 25 захватчиков

София Закревская
War
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Бойцы ГПСУ отбили три атаки оккупантов на Донетчине: обезврежены 25 захватчиков

Украинские пограничники вместе с другими подразделениями Сил обороны продолжают отражать атаки российских оккупационных войск. В Донецкой области бойцы ГПСУ остановили три штурма захватчиков, нанеся им потери.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook. Одна из атак была отбита в Бахмуте, за который продолжаются ожесточенные бои.

"Несмотря на сверхсложную ситуацию в городе, украинские защитники продолжают сдерживать наступление противника. Вчера вражеские попытки штурма позиций наших бойцов успеха также не имели, захватчики были ликвидированы в стрелковых столкновениях", – сказано в сообщении.

В Telegram ГПСУ уточнили, что атаку противника в Бахмуте пограничники остановили в результате стрелкового боя. Была уничтожена вражеская штурмовая группа.

Бойцы ГПСУ отбили три атаки оккупантов на Донетчине: обезврежены 25 захватчиков

Еще две попытки прорвать нашу оборону россияне предприняли на другом направлении фронта Донецкой области. Там россияне атаковали опорный пункт наших бойцов, однако пограничники были готовы к этому. Состоялся позиционный бой, в результате чего врагу не удалось добиться успеха.

В общей сложности во время этих столкновений были обезврежены 25 представителей "второй армии мира". Девять захватчиков бойцы ГПСУ ликвидировали, а еще 16 оккупантов были ранены.

Бойцы ГПСУ отбили три атаки оккупантов на Донетчине: обезврежены 25 захватчиков

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 20 апреля украинские пограничники, защищающие Бахмут, отразили две атаки врага. Оккупанты отступили с потерями.

– Пограничники ГПСУ, которые вместе с воинами ВСУ держат оборону в Бахмуте, на днях сократили "вторую армию мира" еще на 11 особей.

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