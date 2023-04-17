Украинские пограничники сократили ряды "второй армии мира" в Бахмуте: 6 убитых и 5 раненых

Пограничники ГПСУ, которые вместе с воинами ВСУ держат оборону в Бахмуте на Донбассе, на днях сократили поголовье "второй армии мира" на 11 особей. Шесть оккупантов украинцы уничтожили и еще пять отправили в лазарет.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. Такой "подарок" украинцы сделали российским захватчикам на Пасху.

"Шестеро "двухсотых" и пятеро "трехсотых". Такой "подарок" на Пасху сделали захватчикам пограничные подразделения в Бахмуте. Обе попытки врага окружить наши позиции и взять их штурмом успеха не имели. Крепость держится днем и ночью", – говорится всообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на сегодняшний день наиболее сложная ситуация на фронте остается на Бахмутском направлении, где российские оккупанты интенсивно штурмуют позиции Вооруженных сил Украины, используя своих солдат как пушечное мясо.

Украинские защитники в течение более полугода продолжают сражаться за город Бахмут с российскими оккупантами. Огонь не утихает ни на минуту, но город-крепость стоит.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, на Бахмутском направлении враг ежедневно теряет около 500 оккупантов убитыми и еще почти тысячу ранеными.

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