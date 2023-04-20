Подпустили на оптимальное расстояние и открыли огонь: пограничники ГПСУ рассказали подробности уничтожения окупантов в Бахмуте

В ночь на 20 апреля украинские пограничники, защищающие Бахмут, отразили две атаки врага. Оккупанты отступили с потерями.

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Об этом сообщила Госпогранслужба в своем Telegram-канале. Отмечается, что наши бойцы из ГНСУ ликвидировали троих и ранили шестерых оккупантов.

Пограничники-защитники Бахмута с помощью тепловизора обнаружили передвижение российских штурмовиков. Они подпустили врага на оптимальное расстояние и открыли по нему огонь.

Оккупанты отступили и после неудачного штурма подтянули резерв. Однако прорвать оборону украинских защитников враг так и не смог, и вынужден был отойти.

Напомним, вчера, 19 апреля, украинские пограничники снова нанесли сокрушительный удар по оккупантам, которые пытались пойти на штурм в Бахмуте. В результате столкновения с Силами обороны оккупанты потеряли трех солдат, а еще четверо получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бахмуте идут жестокие бои, там оккупанты используют авиабомбы для уничтожения украинских укрепрайонов.