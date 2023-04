В Бахмуте идут жестокие бои, оккупанты используют авиамбомбы для уничтожения украинских укрепрайонов – ISW

Войска России 19 апреля продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, а также вдоль линии Авдеевка – Донецк и в западной части Донетчины. За город-крепость идут ожесточенные бои, там оккупанты применяют авиационные бомби для уничтожения украинских укрепрайонов.

Видео дня

Пропагандисты пытаются убедить население страны-агрессора, якобы их силы "контролируют 90%" территории Бахмута. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War).

В Генштабе ВСУ накануне отметили, что в городе идут ожесточенные бои, украинские Силы обороны отбивали наземные атаки российских войск в районе н. п. Ступочки (12 км к юго-западу от Бахмута по трассе T0504 Константиновка – Часов Яр – Бахмут).

Официальный представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что за минувшие сутки в Бахмуте произошло 34 боевых столкновения с врагом.

Со своей стороны командир украинской бригады теробороны полковник Дмитрий Заворотнюк отметил, что оккупанты в городе атакуют отрядными штурмовыми группами по пять-шесть человек.

Тем временем российские военные блогеры утверждали, что силы ЧВК "Вагнер" добились "значительных успехов" в городских районах на северо-западе Бахмута и "взяли под контроль" район к северу от улицы Весела, включая территорию больницы №2. Один пропагандист заявлял, мол, "вагнеровцы" штурмуют украинские позиции на западе до улицы Маршала Толбухина, которая находится между западным Бахмутом и восточным Хромово.

Так называемый советник "ДНР" Ян Гагин выразил убеждение, что оккупанты контролируют около 90% Бахмута.

"Текущая оценка местности, проводимая ISW, показывает, что оценочные достижения России и заявленная территория составляют около 87,9% территории Бахмута", – говорят аналитики.

Они отметили, что российские войска используют фугасные авиабомбы (ФАБ) для уничтожения украинских укрепрайонов в Бахмуте.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что оккупанты сосредоточены на взятии Бахмута любой ценой. Захватчики теряют живую силу, но не прекращают обстреливать город, превращать его в руины.

Украинские пограничники нанесли сокрушительный удар по российской штурмовой группе в Бахмуте. Так, враг потерял трех солдат, еще четверо получили разные ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!