В Тернополе прогремели взрывы, сообщают о перебоях со светом: первые подробности

В Тернополе в ночь на вторник, 26 ноября, прогремели взрывы во время атаки российских оккупантов ударными беспилотниками. Местные Telegram-канлы писали, что в городе пропало электроснабжение.

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"Суспільне Тернопіль" проинформировало о взрывах в областном центре около 1:00, повторные взрывы были слышны около 01:50. Мэр Тернополя Сергей Надал в Telegram подтвердил атаку и призвал местных жителей находиться в укрытиях, а также не публиковать фото и видео работы ПВО.

Начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода в Facebook сообщил, что в городе работают над выяснением объема повреждений и устранением последствий вражеской воздушной атаки

Местное издание "20 хвилин" также писало, что в городе начались перебои с водой.

Около 3:00 в Telegram-канале Тернопольской ОВА сообщили, что в регионе работают Силы ПВО.

"Выяснение объема повреждений и устранение последствий продолжаются", – добавили в областной администрации.

Местные жители призвали не выкладывать в сеть фото или видео последствий вражеской атаки и не игнорировать тревогу.

В Воздушных силах ВСУ сообщали о нескольких группах ударных БПЛА на границе Тернопольщины и Ивано-Франковщины, они направлялись курсом на Бурштын. Также группа "Шахедов" была зафиксирована в направлении Тернополя.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью и утром Сил обороны отразили очередную дроновую атаку оккупантов. Над 14 областями было сбито 71 из 145 ударных беспилотников. Еще столько БПЛА локационно потеряно благодаря работе РЭБ.

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