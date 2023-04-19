Украинские пограничники вновь нанесли сокрушительный удар по армии противника, которая пыталась пойти на штурм в Бахмуте. В результате столкновения с Силами обороны оккупанты потеряли трех солдат, а еще четверо получили ранения разной степени тяжести.

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Об этом сообщается в пресс-службе пограничного ведомства. Оставшиеся враги приняли решение самоустраниться с поля боя "от греха подальше".

"От наших бойцов противника ждал позиционный бой, в котором часть оккупантов обезврежена, а огонь пограничников еще догонял уцелевших. После этого атака закончилась, как и атакующие", – иронично заметили наши защитники.

Напомним, что уже даже скандально известный владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин допускает, который ознаменовал себя неудержимым желанием взять под контроль Бахмут, допустил поражение России.

"При этом верховной власти нашей страны ничего не угрожает, поскольку она является символом национального единения и сопротивления Западу, а это основа сегодняшнего существования и главное объяснение любых проблем для патриотических сил внутри России", – считает "повар Путина".

Как сообщал OBOZREVATEL, мобилизованных из Якутии угрозами заставили подписать контракты с ЧВК "Вагнер" и отправили на "самые опасные участки" фронта в Бахмут. Их родные пожаловались на произвол, а правительство Якутии обратилось в минобороны и в военную прокуратуру РФ с просьбой "разобраться".

При этом ГПСУ, которые вместе с воинами ВСУ на днях сократили поголовье "второй армии мира" на 11 особей. Шесть оккупантов украинцы уничтожили, и еще пять отправили в лазарет.

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