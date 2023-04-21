newspaper
img

Выжженная земля и разрушенные дома: как выглядит Бахмут с высоты после месяцев ожесточенных боев. Фото

София Закревская
War
2 минуты
639
Выжженная земля и разрушенные дома: как выглядит Бахмут с высоты после месяцев ожесточенных боев. Фото

Российские захватчики продолжают стирать с лица земли город Бахмут на Донетчине. За него продолжаются ожесточенные бои, из-за чего вместо когда-то развитого населенного пункта остались одни поврежденные дома и выжженная земля.

Видео дня

Снимки разрушенного войной города опубликовала 3-я отдельная штурмовая бригада в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Там показали, как изменился Бахмут за последние несколько месяцев интенсивных российских обстрелов и атак.

"Бахмут: панорама на остатки города", – сказано в подписи к фото.

Выжженная земля и разрушенные дома: как выглядит Бахмут с высоты после месяцев ожесточенных боев. Фото
Выжженная земля и разрушенные дома: как выглядит Бахмут с высоты после месяцев ожесточенных боев. Фото

На кадрах можно увидеть, что когда-то процветающий город изменился до неузнаваемости. Повсюду стоят разбитые и сожженные многоэтажки, целые улицы и кварталы частных домов были полностью уничтожены непрерывными российскими обстрелами.

Выжженная земля и разрушенные дома: как выглядит Бахмут с высоты после месяцев ожесточенных боев. Фото

На фото, сделанных нашими военными, видно, что несколько домов продолжают тлеть после последних прилетов вражеских снарядов.

Всюду по городу также можно увидеть сожженные и побитые осколками автомобили, принадлежавшие местным жителям и украинским военным.

Выжженная земля и разрушенные дома: как выглядит Бахмут с высоты после месяцев ожесточенных боев. Фото
Выжженная земля и разрушенные дома: как выглядит Бахмут с высоты после месяцев ожесточенных боев. Фото
Выжженная земля и разрушенные дома: как выглядит Бахмут с высоты после месяцев ожесточенных боев. Фото

Ранее мы писали о том, что вблизи Бахмута продолжаются тяжелые бои между российскими захватчиками и Силами обороны Украины. Россияне постоянно пытаются атаковать и обстреливают позиции ВСУ, однако в целом не добиваются значительных успехов. В сети опубликовали спутниковые снимки, на которых видно, как выглядит этот участок фронта после месяцев боев.

Выжженная земля и разрушенные дома: как выглядит Бахмут с высоты после месяцев ожесточенных боев. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бахмут остается местом самых ожесточенных боев с оккупантами. Россия, не задумываясь о последствиях, громит жилые дома, уничтожает инфраструктуру, ведет атаку, используя минометы и артиллерию.

– Защитников Украины и российских оккупантов в Бахмуте местами разделяют считанные метры. Известно, что бои переместились в центр города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!