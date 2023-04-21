Выжженная земля и разрушенные дома: как выглядит Бахмут с высоты после месяцев ожесточенных боев. Фото

Российские захватчики продолжают стирать с лица земли город Бахмут на Донетчине. За него продолжаются ожесточенные бои, из-за чего вместо когда-то развитого населенного пункта остались одни поврежденные дома и выжженная земля.

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Снимки разрушенного войной города опубликовала 3-я отдельная штурмовая бригада в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Там показали, как изменился Бахмут за последние несколько месяцев интенсивных российских обстрелов и атак.

"Бахмут: панорама на остатки города", – сказано в подписи к фото.

На кадрах можно увидеть, что когда-то процветающий город изменился до неузнаваемости. Повсюду стоят разбитые и сожженные многоэтажки, целые улицы и кварталы частных домов были полностью уничтожены непрерывными российскими обстрелами.

На фото, сделанных нашими военными, видно, что несколько домов продолжают тлеть после последних прилетов вражеских снарядов.

Всюду по городу также можно увидеть сожженные и побитые осколками автомобили, принадлежавшие местным жителям и украинским военным.

Ранее мы писали о том, что вблизи Бахмута продолжаются тяжелые бои между российскими захватчиками и Силами обороны Украины. Россияне постоянно пытаются атаковать и обстреливают позиции ВСУ, однако в целом не добиваются значительных успехов. В сети опубликовали спутниковые снимки, на которых видно, как выглядит этот участок фронта после месяцев боев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бахмут остается местом самых ожесточенных боев с оккупантами. Россия, не задумываясь о последствиях, громит жилые дома, уничтожает инфраструктуру, ведет атаку, используя минометы и артиллерию.

– Защитников Украины и российских оккупантов в Бахмуте местами разделяют считанные метры. Известно, что бои переместились в центр города.

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