Оккупанты продвигаются на некоторых участках в Бахмуте, ожесточенные бои не прекращаются: в Минобороны рассказали о ситуации. Карта

Эпицентром боевых действий в Украине остается восточное направление, где противник пытается получить полный контроль над Донбассом. Враг продолжает наступательные действия на четырех направлениях одновременно – Марьинское, Авдеевское, Лиманское, Бахмутское.

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Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Силы обороны оказывают захватчикам сильнейший отпор, поэтому российская армия по-прежнему не имеет успеха по осуществлению своих намерений.

"Также на этой неделе враг пытался двигаться еще по двум направлениям – Купянскому и Шахтерскому. Но наши бойцы отразили атаки и враг не прошел", – указано в сообщении.

Маляр подчеркнула, что Бахмут остается местом наиболее ожесточенных боев с оккупантами. Россия, не задумываясь о последствиях, громит жилые дома, уничтожает инфраструктуру, ведет атаку, используя минометы и артиллерию.

"Вместе с тем наши мужественные защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери", – подытожила чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЗРК Patriotуже несут боевое дежурство в Украине. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук 21 апреля показал первое фото американских ЗРК, которые теперь работают в системе нашей ПВО.

На предстоящем заседании министров обороны стран-партнеров в формате "Рамштайн" Киев будет просить у союзников в первую очередь дальнобойные ракеты на 100 км и более. Кроме того, украинская армия нуждается в снарядах разных калибров и авиации.