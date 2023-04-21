'Держим небо': в Воздушных силах показали первое фото Patriot на боевом дежурстве в Украине

Зенитные ракетные комплексы Patriot уже несут боевое дежурство в Украине. Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук 21 апреля показал первое фото американских ЗРК, которые теперь работают в системе нашей ПВО.

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"Проверил боевые позиции ЗРК Patriot на одном из направлений!" – сообщил он в своем Telegram-канале. Олещук поблагодарил украинских зенитчиков, которые завершили обучение "значительно ранее запланированных сроков", а также партнеров и всех, кто способствовал передаче систем (фото размещено внизу новости).

По его словам, по факту Украина уже имеет на вооружении хоть и в небольшом количестве, но современные западные зенитные ракетные системы NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие.

"Чтобы пазл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, Воздушным силам нужен F-16. Держим небо и ждем хороших новостей из Рамштайна!" – отметил командующий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 апреля стало известно, что в Украину прибыли Patriot от США, Нидерландов и Германии. Эти системы ПВО усилят защиту от российских крылатых ракет и дронов-камикадзе.

– Ранее прибытие американских ЗРК подтвердил министр обороны Алексей Резников. Он рассказал о непростых переговорах, в ходе которых удалось убедить партнеров предоставить системы ПВО. Изначально заявлялось, что предоставление подобной помощи Украине "невозможно".

– В Воздушных силах отметили, что "Патриоты" "позволят отгонять авиацию РФ от границ".

– 10 января в США подтвердили начало обучения военных ВСУ работе с Patriot. Отмечалось, что на учебный процесс уйдет несколько месяцев.

– 16 января около сотни украинских военных прибыли в США, чтобы начать обучение. Их самолет приземлился в аэропорту Форт Силл, штат Оклахома.

– Подробно о системах Patriot читайте в материале по ссылке. Они могут поражать самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты на дальности от 15 до 300 км днем и ночью при любой погоде.