В Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии: подробности

В Украину прибыли системы противовоздушной обороны Patriot американского производства. Их передали нашему государству США, Германия и Нидерланды.

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Эти системы усилят защиту Украины от ударов российских крылатых ракет и дронов-камикадзе. Об этом сообщил первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.

"В Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии. Такие системы ПВО позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и БПЛА. Спасибо нашим партнерам за существенное усиление противовоздушной обороны Украины!" – подчеркнул Павлюк.

Системы ПВО MIM-104 Patriot способны уничтожать аэродинамические цели на расстоянии до 160 км, баллистические – на расстоянии до 50 км. Максимальная высота уничтожения целей – 24,2 км.

Скорость ракеты MIM-104 Patriot – до 4,1 Маха, вес – более 900 кг.

Батарея Patriot включает в себя до восьми пусковых установок, каждая из которых может нести четыре ракеты MIM-104 или МIM-109 или до 16 ракет ERINT. Полностью заряженная батарея может одновременно производить 32-128 ракет. В зависимости от конфигурации батарея Patriot может стоить от 550 млн. до 1,1 млрд. долларов. Стоимость же пуска одной ракеты эксперты оценивают в 3 млн. долларов.

Напомним, ранее прибытие этих американских систем противовоздушной обороны подтвердил Министр обороны Украины Алексей Резников. Он рассказал о непростых переговорах, в ходе которых удалось убедить партнеров, которые сначала заявляли, что предоставление подобной помощи Украины "невозможно". Также министр поблагодарил своих коллег из США, Германии и Нидерландов, а также народы этих государств, за важную помощь в защите неба над Украиной.

Как отметили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, эти системы "позволят отгонять авиацию РФ от границ".

Кроме того, этот ЗРК может сбивать баллистические цели на расстоянии 40 км. Ранее украинские силы ПВО не могли противодействовать российским баллистическим ракетам, например "Искандер-М".