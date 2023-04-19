'Наши партнеры сдержали слово': Резников подтвердил передачу Patriot Украине и рассказал о непростых переговорах

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил передачу западными партнерами нашему государству систем противовоздушной обороны MIM-104 Patriot. Они будут защищать украинское небо от российских ракет.

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Об этом Резников написал в своем Twitter. Он также рассказал о том, как непросто проходили переговоры о предоставлении Украине Patriot, ведь такую возможность партнеры нашего государства сначала категорически отвергали.

"Патриоты" для патриотов. Знаете ли вы, как визуализировать сон? Надо рассказать об этом миру и дать ему жизнь! Именно так произошло с Patriot, еще до крупномасштабной войны, еще до моего назначения на важнейшую должность моей жизни в самый важный момент моей жизни. Это произошло во время моего визита в Соединенные Штаты в августе 2021 года, когда я исполнял обязанности заместителя главы правительства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Тогда я впервые сказал нашим партнерам: "Нам нужны Patriot". Свобода и независимость нашей страны под угрозой. И что мы услышали? "Это невозможно!" – подчеркнул Резников.

Впрочем, заметил он, за более чем год переговоров Украине удалось убедить западных партнеров в том, что "невозможное возможно".

"Но невозможное возможно. Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли системы ПВО Patriot. Наши силы ПВО максимально быстро их освоили. И наши партнеры сдержали слово", – подчеркнул Резников.

Он поблагодарил своих зарубежных коллег и партнеров, причастных к получению Украиной систем Patriot.

"Это результат упорного труда под руководством нашего президента Владимира Зеленского. Спасибо моим коллегам, министру обороны США Ллойду Остину, министру обороны Германии Борису Писториусу, госпоже министру обороны Нидерландов Кайсе Оллонгрен и американскому, немецкому и голландскому народам. Мы вместе победим", – подчеркнул Резников.

Напомним, накануне в правительстве ФРГ заявили, что обещанная Германией система ПВО Patriot уже в Украине. Ее передали в течение последней недели.

Вместе с этим ЗРК немецкое правительство передало украинской армии 76 грузовиков Zetros и 124 машины пограничной охраны.

Как отметили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, эта система "позволит отгонять авиацию РФ от границ". К тому же Patriot – это первый комплекс на вооружении украинской армии, который может сбивать баллистические ракеты, как, например, "Искандер-М".