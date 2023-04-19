'Позволит отгонять авиацию РФ от границ': в Воздушных силах рассказали о преимуществах Patriot, которую получила Украина

Зенитный ракетный комплекс Patriot позволит украинской армии оттеснять авиацию вражеских войск России подальше от границ Украины. Эту систему противовоздушной обороны Силы обороны нашей страны уже получили от Германии.

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Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини " в среду, 19 апреля. Кроме того, этот ЗРК, если речь идет о варианте Patriot PAC-3, может сбивать баллистические цели на расстоянии 40 км.

Как отметил Игнат, Patriot – это первый комплекс, который может сбивать такие баллистические ракеты, как, например, "Искандер-М".

Он подчеркнул, что чем раньше эта система ПВО станет на боевое дежурство, тем лучше, и добавил, что собственными глазами Patriot в Украине еще не видел.

"Безусловно, это усиление и это исторический шаг, который проходит именно в эти дни", – отметил представитель Воздушных сил.

Отметим, что в министерстве обороны Германии сообщили, что ЗРК Patriot уже доставили в Украину. Количество ЗРК в ведомстве не раскрыли, но отметили, что ПВО поставили нашему государству с ракетами.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие, обучавшиеся работать с системой противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, показали лучшие результаты, чем их американские коллеги. На развертывание комплекса воины ВСУ тратили почти вдвое меньше времени.

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