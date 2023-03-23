"Наши военные разворачивают Patriot за 40-45 минут, украинцы – за 25": американский инструктор отметил мастерство воинов ВСУ

Украинские военнослужащие, которые обучаются работать с системой противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, показали лучшие результаты, чем их американские коллеги. На разворачивание комплекса воины ВСУ тратят почти вдвое меньше времени.

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"Наши военные разворачивают батарею Patriot в поле за 40-45 минут. Украинцы справляются за 25. Они большие молодцы. Настроены очень оптимистично, учитывая ситуацию у них дома", – сказал инструктор из США журналисту "Голоса Америки", который побывал на военной базе Форт Силл (штат Оклахома). Именно там, в школе полевой и зенитной артиллерии армии США, 65 наших защитников и защитниц осваивают новую военную технику.

Известно, что к программе обучения привлечены и мужчины, и женщины. Самому молодому члену команды – 19, самому старшему – 67. Тренировки, предварительно, подойдут к концу уже в конце марта-2023.

Программа обучения украинцев несколько отличалась от стандартной. Она была ускорена (с привычных шести месяцев до 10 недель), кроме того, сценарии тренировок воины ВСУ меняли, прописывали под себя, основываясь собственном боевом опыте.

Учатся защитники и защитницы шесть дней в неделю, с 7:00 утра и до 17:00 – 18:00 вечера. Некоторые занятия проводят под открытым небом, некоторые – в учебных центрах на симуляторах.

Бригадный генерал Шейн Морган, командующий базой Форт Силл, сказал, что украинские военные впечатляют. "Они очень быстро учатся своим знаниям и опыту боевых действий", – признал он.

Отмечается, что на прохождение полного курса украинцы потратили даже меньше, чем 10 недель. В оставшееся время они оттачивали умения.

Что касается языкового барьера, то не все члены украинской команды хорошо владели английским, но военные из США решили эту проблему, подыскав переводчиков.

"Мы научились от украинцев столько же, сколько сами их научили. Сколько реальных перехватов воздушных целей у командира батальона США? Ноль. Сколько таких перехватов у украинского командира? Не знаю точного числа, но много. У них есть настоящий боевой опыт – они успешно сбивали российские цели. Большинству наших солдат этого не приходилось делать. Это дало нам ценные знания по тактике, технике и процедурам в условиях реальной войны, о которых мы могли не задумываться", – признался американский военный чиновник на условиях анонимности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 21 декабря 2022 года в Белом доме официально сообщили о передаче Украине систем ПВО Patriot.

– Недавно CNN со ссылкой на представителей Пентагона заявило, что Patriot будут развернуты в Украине быстрее, чем планировалось изначально.

– Отвечая на вопрос, когда системы Patriot прибудут в Украину, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал: "Узнаете, когда будет сбит первый ра*истский самолет".

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