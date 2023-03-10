Узнаете, когда будет сбит первый вражеский самолет: в Воздушных силах сделали заявление о системах Patriot

Украина пока не получила зенитные ракетные комплексы Patriot. Также пока неизвестно, смогут ли они сбивать российские сверхзвуковые ракеты "Кинжал", потому что пока этого никто не делал.

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Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона "Единые новости". Он намекнул, что как только Patriot собьет первый самолет, об этом сразу сообщат.

"Нет пока, не видел. Когда будут – то узнаете, когда будет сбит первый рашистский самолет", – сказал Юрий Игнат.

На вопрос о том, способна ли эта система сбивать российские сверхзвуковые ракеты "Кинжал", он ответил, что это станет известно только после применения системы на практике.

"Никто этого еще не делал. Если Украине доверят такую миссию, то будем пытаться сбивать "Кинжалы". Но сказать сейчас трудно, способен ли этот комплекс делать такое. Нужно внедрять это на практике", – отметил Игнат.

Напомним, 10 марта британская газета Financial Times сообщила, что Украина получила одну систему противоракетной обороны Patriot, однако пока ее не ввели в эксплуатацию.

Что за установка Patriot

ЗРК Patriot ("Пэтриот", в переводе с английского – "Патриот") – это американский зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны, предназначенный для поражения целей на средних высотах. Он эффективно защищает от крылатых и баллистических ракет, а также от самолетов. Сбивать им более мелкие цели, такие как беспилотники тактического уровня, нерационально, ввиду того, что стоимость пуска одной ракеты Patriot составляет 3 млн долларов США.

В настоящее время используются две базовые версии Patriot – PAC-2 и PAC-3. Разница между ними состоит в том, что комплексы Patriot PAC-2 (второго поколения) с управляемыми противоракетами предназначены в основном для уничтожения крылатых ракет и самолетов, но способны перехватывать и баллистические ракеты, хоть и с меньшей эффективностью. А вот комплексы Patriot PAC-3 (третьего поколения) уже специально приспособлены для уничтожения баллистических ракет.

Пока неизвестно, о каких именно системах ПВО Patriot говорится в контексте поставки в Украину – PAC-2 или PAC-3. Возможно об обеих одновременно.

Каждая батарея MIM-104 Patriot стоит около 1 млрд долларов США и состоит из пункта управления, РЛС, восьми пусковых установок, каждая из которых содержит по 4 (PAC-2) или по 16 (PAC-3) зенитных управляемых ракет, а также из источников энергообеспечения и вспомогательного оборудования (транспортно-зарядных машин, ремонтных машин и т. п.).

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 декабря 2022 года в Белом доме официально сообщили о передаче Украине систем ПВО Patriot.

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