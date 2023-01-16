Около 100 украинских военных прибыли в США, чтобы начать обучение на системах ПВО Patriot. Видео

Самолет с примерно сотней украинских военных 16 января приземлился в аэропорту Форт-Силл, штат Оклахома, США. Защитники Украины прибыли на американскую военную базу, чтобы начать обучение на системах противовоздушной обороны Patriot.

Видео дня

Об этом сообщила журналистка издания Fox News Лиз Фрайден в Twitter. Она также опубликовала видео приземления самолета (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Видео показывает, как самолет с 90-100 украинскими солдатами приземляется в региональном аэропорту Форт-Силл, чтобы начать тренировки на ракетном комплексе Patriot на этой неделе в Форт-Силле, штат Оклахома", – говорится в публикации.

10 января в Пентагоне подтвердили начало обучения военных Вооруженных сил Украины работе с Patriot. Отмечалось, что учебный процесс займет несколько месяцев.

Как известно, о передаче Украине ЗРК Patriot ранее объявили США и Германия.

Подробно о системах Patriot читайте по ссылке. Эти комплексы ПВО могут поражать самолеты, вертолеты, БПЛА, крылатые и баллистические ракеты на дальности от 15 до 300 км днем и ночью при любой погоде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воздушных сил ВСУ рассказали, что обучение украинских защитников обращению с Patriot проходит в максимально сжатые сроки. Следующая цель в вопросе западных поставок – истребители типа F-16.