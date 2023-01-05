В Воздушных силах рассказали об обучении украинских специалистов работе с Patriot и назвали следующую цель

Обучение украинских специалистов работе с американскими ракетными системами MIM-104 Patriot будет осуществляться в максимально сжатые сроки. Следующая цель защитников в вопросе получения западного вооружения и техники – истребители типа F-16.

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Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 5 января. Он выразил надежду, что процесс обновления украинской системы противовоздушной обороны будет продолжаться.

"Обучение наших специалистов проходит в максимально сжатые сроки. Если технически Patriot, возможно, будет привезти в Украину и поставить на боевое дежурство, ввести в состав Воздушных сил, то специалисты к тому времени, разумеется, будут уже тоже подготовлены", – пояснил полковник.

По его словам, это показывает практика осваивания защитниками современных систем ПВО немецкого производства IRIS-T SLM, а также норвежских зенитных ракетных комплексов NASAMS. Тогда нашим специалистам понадобилось несколько недель для подготовки.

"Возможно, обучение на Patriot займет чуть больше времени", – признал Игнат.

Он надеется, что процесс обновления украинского ПВО будет продолжаться. И следующим шагом назвал многоцелевой самолет, без которого будет очень тяжело противостоять нынешним вызовам.

"Передача Украине истребителей типа F-16 станет огромным шагом на пути к победе", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

Ранее Юрий Игнат объяснил, что Украина в ближайшие годы не сможет создать "купол" над всей территорией государства, чтобы надежно оградить города и села от угрозы с воздуха. Расставить системы ПВО по всей протяженности границ страны и возле у всех стратегических объектов внутри невозможно ни физически, ни финансово.

Зато защитить воздушное пространство Украины могли бы многоцелевые самолеты, такие как F-16, о передаче которых Украина просит западных партнеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что в 2023 году система противовоздушной обороны Украины станет еще более сильной и результативной. Этот вопрос обсуждался в ходе 45-го за прошлый год заседания Ставки верховного главнокомандующего.

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