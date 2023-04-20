Украине нужны ракеты дальностью 100 км и больше: у Зеленского назвали главный вопрос для 'Рамштайн-11'

На предстоящем заседании министров обороны стран-партнеров в формате "Рамштайн" Украина будет просить у союзников в первую очередь дальнобойные ракеты на 100 и более км. Кроме того, украинская армия нуждается в снарядах разных калибров и авиации.

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Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Киев" в четверг, 20 апреля. По его словам, дальнобойные ракеты – ключевой инструмент для уничтожения логистического обеспечения оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Также Украина будет снова поднимать вопрос об истребителях для армии. Переговоры о такой помощи продолжаются постоянно.

"Мы будем говорить о дальнобойных ракетах прежде всего. Это ключевой инструмент, который позволит превентивно отработать тыловое логистическое обеспечение России. То есть ракеты дальностью 100 и более км. Это приоритет, о котором будут говорить на "Рамштайне". Второй приоритет – снаряды. Нам нужны снаряды 155-мм, 152-мм, 122-мм и 105-мм. Очевидно, что также будут обсуждать ускорение поставок рембаз для бронетехники. И авиационный компонент – он постоянно есть на разных переговорных площадках", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что переговоры о тех или иных видах вооружения для Сил обороны Украины продолжаются постоянно. Встреча в формате "Рамштайн", по его словам, это аудит того, что сделано и того, что нужно сделать в будущем.

"Участники подытожят, что уже предоставлено с учетом новых пакетов военной помощи, о которых страны периодически заявляют. Вчера были Соединенные Штаты Америки, ожидаем такие же пакеты от других государств, в том числе от Испании, например. Это первая составляющая любого "Рамштайна". Вторая составляющая – это оценка ресурсной способности Российской Федерации – что у них есть, что они используют, что они построили с точки зрения оккупированных фортификаций", – добавил советник главы ОП.

Отметим, что следующая, 11-я встреча в формате "Рамштайн" состоится в Германии в пятницу, 21 апреля. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что приоритеты для Украины останутся неизменными. Это системы ПВО, в том числе боевые самолеты, бронированная техника и снаряды для тяжелой артиллерии 155-го калибра.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне "Рамштайна" главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи. Они обсудили приоритетные потребности украинского войска в вооружении, технике и боеприпасах.

– Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина максимально готовится к 11-ой встрече в формате "Рамштайн". Перспективы такого саммита вызывают здоровый оптимизм и предвещают плодотворные результаты, причем не только для нашей страны, но и всей антивоенной коалиции.

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