Резников рассказал, когда будет 'Рамштайн-11', и назвал приоритеты Украины

11-я встреча в формате "Рамштайн" состоится уже в этом месяце. Очередное заседание контактной группы по обороне Украины пройдет на американской авиабазе Германии, где проходила и первая встреча год назад, в апреле.

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Об этом сообщил журналистам министр обороны Алексей Резников во время брифинга, передает "Радио Свобода". При этом Резников не назвал конкретную дату проведения мероприятия.

Министр подчеркнул, что приоритеты украинской делегации останутся неизменными. Это системы ПВО, в частности, боевые самолеты, бронированная техника и снаряды для тяжелой артиллерии 155-го калибра.

"Наша делегация не меняет своих приоритетов. Остается приоритет №1 – это системы ПВО, а боевой самолет является частью противовоздушной обороны. Поэтому мы не останавливаемся на этом и продолжаем говорить о том, что нам нужны боевые современные платформы 4++, это однозначно", – заявил Резников.

Он добавил, что украинские военные также нуждаются в бронированной технике и снарядах для тяжелой артиллерии 155 калибра.

"Ну и третье, это уже средства радиоэлектронной борьбы, дроны, антидроны, в частности, так называемые "дроны-самоубийцы" или ударные дроны", – заявил министр.

Напомним, десятое заседание в формате "Рамштайн" прошло 15 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по итогам встречи в формате "Рамштайн" Швеция предоставит Украине 10 танков Leopard, а Норвегия – две системы ПВО NASAMS. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия вынуждена полагаться на Иран и Северную Корею, потому что у нее "заканчиваются возможности и кончаются друзья";

– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический союз предоставит Украине больше систем ПВО, бронетехники и боеприпасов. Текущая работа по наращиванию военно-промышленной базы Альянса имеет решающее значение для оказания поддержки Украине, пока это необходимо.

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