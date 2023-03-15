НАТО передаст Украине больше систем ПВО, бронетехники и боеприпасов – Столтенберг на 'Рамштайн-10'

НАТО и союзники работают над скорейшим предоставлением Украине большего количества систем ПВО, бронетехники и боеприпасов. Текущая работа по наращиванию военно-промышленной базы Альянса имеет решающее значение для обеспечения его собственной обороны, а также для оказания поддержки Украине до тех пор, пока это необходимо.

Видео дня

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время онлайн-встречи Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-10", сообщила пресс-служба Альянса. Там отметили, что обсуждение было сосредоточено на важности сохранения и увеличения поддержки нашего государства на фоне продолжающейся агрессивной войны России.

Напомним: министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что десятая встреча в формате "Рамштайн" принесет позитивные новости для Украины. По ее результатам, наша армия получит усиление ПВО, боезапаса, тренировки и формирования "бронированного кулака".

В свою очереди, открывая 10-ю встречу Контактной группы в формате "Рамштайн", глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять стран обязались передать Украине более 150 танков Leopard. "Танковая" коалиция продолжает расти. Он добавил, что также продолжает расти количество стран, предоставляющих Украине средства противовоздушной обороны.

Как сообщил OBOZREVATEL:

– Дания направит Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью около $140 млн. Он содержит среди прочего боеприпасы к стрелковому оружию, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые мины и ракеты ПВО;

– глава Пентагона Ллойд Остин выразил убеждение, что ныне борьба Украины за свою свободу вступила в решающую фазу. Поэтому важно, чтобы коалиция стран-партнеров нашего государства, сохраняла решительность и единство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!