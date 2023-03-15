Дания выделила новый пакет военной помощи для Украины на $140 млн: в списке боеприпасы и ракеты для ПВО

Дания направит в Украину новый пакет военной помощи общей стоимостью 1 млрд крон (приблизительно $140 млн). Он содержит среди прочего боеприпасы к стрелковому оружию, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые мины и ракеты ПВО.

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Об этом сообщило министерство обороны Дании. Новый пакет финансируется "Украинским фондом", недавно созданным коалицией датских партий.

"Я очень рад, что большое большинство в парламенте Дании объединяется, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу. Это большой пакет пожертвований в 1 миллиард датских крон. Украине не хватает боеприпасов, поэтому пакет пожертвований содержит вооружение, которое Украина очень конкретно спрашивала. .Я горжусь тем, что мы в Дании можем удовлетворить это желание", – сказал исполняющий обязанности министра обороны Троэлс Лунд Поульсен.

Новый пакет военной помощи для Украины включает:

боеприпасы для пистолетов: патроны калибра 5,56 мм для пистолетов;

дополнительные 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы;

дополнительное большое количество противотанковых мин;

огнетушители и зажигательные трубки для 155-мм артиллерийских боеприпасов;

дополнительные ракеты для ПВО;

работы по обезвреживанию бомб в количестве 21 шт.;

15 военных генераторов;

8000 головных уборов и 15000 комплектов непромокаемой одежды;

6 ангарных палаток;

9 мобильных мастерских по ремонту большей военной техники.

Вооруженные силы Дании уже начали подготовку к скорейшей передаче этого вооружения и оснащения в Украину.

В датском ведомстве также отметили, что исполняющий обязанности министра обороны Троэлс Лунд Поульсен в пятницу, 10 марта, посетил Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), чтобы ознакомиться с работой по подготовке танков Leopard 1 для Украины. Остается ждать, что первые танки будут поставлены весной.

Как сообщал OBOZREVATEL, минобороны Дании готово отправить Украине первую партию танков Leopard 1 как военную помощь уже в ближайшие месяцы. Вообще сроки полностью зависят только от скорости ремонта, который проводит немецкий завод FFG.