Дания выделила новый пакет военной помощи для Украины на $140 млн: в списке боеприпасы и ракеты для ПВО
Дания направит в Украину новый пакет военной помощи общей стоимостью 1 млрд крон (приблизительно $140 млн). Он содержит среди прочего боеприпасы к стрелковому оружию, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые мины и ракеты ПВО.
Об этом сообщило министерство обороны Дании. Новый пакет финансируется "Украинским фондом", недавно созданным коалицией датских партий.
"Я очень рад, что большое большинство в парламенте Дании объединяется, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу. Это большой пакет пожертвований в 1 миллиард датских крон. Украине не хватает боеприпасов, поэтому пакет пожертвований содержит вооружение, которое Украина очень конкретно спрашивала. .Я горжусь тем, что мы в Дании можем удовлетворить это желание", – сказал исполняющий обязанности министра обороны Троэлс Лунд Поульсен.
Новый пакет военной помощи для Украины включает:
боеприпасы для пистолетов: патроны калибра 5,56 мм для пистолетов;
дополнительные 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы;
дополнительное большое количество противотанковых мин;
огнетушители и зажигательные трубки для 155-мм артиллерийских боеприпасов;
дополнительные ракеты для ПВО;
работы по обезвреживанию бомб в количестве 21 шт.;
15 военных генераторов;
8000 головных уборов и 15000 комплектов непромокаемой одежды;
6 ангарных палаток;
9 мобильных мастерских по ремонту большей военной техники.
Вооруженные силы Дании уже начали подготовку к скорейшей передаче этого вооружения и оснащения в Украину.
В датском ведомстве также отметили, что исполняющий обязанности министра обороны Троэлс Лунд Поульсен в пятницу, 10 марта, посетил Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), чтобы ознакомиться с работой по подготовке танков Leopard 1 для Украины. Остается ждать, что первые танки будут поставлены весной.
Как сообщал OBOZREVATEL, минобороны Дании готово отправить Украине первую партию танков Leopard 1 как военную помощь уже в ближайшие месяцы. Вообще сроки полностью зависят только от скорости ремонта, который проводит немецкий завод FFG.
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