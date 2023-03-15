Глава Пентагона заявил о решающем моменте в войне в Украине

В настоящее время борьба Украины за свою свободу вступила в решающую фазу. Так что очень важно, чтобы решительность и единство сохраняли не только украинцы, противостоящие агрессии России, но и коалиция стран-партнеров Украинского государства, которые помогают украинскому народу одолеть агрессора.

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Об этом в ходе онлайн-встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявил глава Пентагона Ллойд Остин, пишет "Укринформ". По мнению министра обороны США, сейчас очень важно, чтобы партнеры выполняли взятые на себя обязательства по помощи Украины "в полной мере и быстро".

Как отметил Остин, сейчас США и коалиция стран, которые поддерживают Украину в противостоянии масштабной агрессии России, находятся в решающем моменте борьбы украинцев за свободу.

"Сейчас мы находимся в решающем моменте борьбы Украины за свободу. Все это демонстрирует нашу неизменную решительность и единство", – подчеркнул глава оборонного ведомства США.

Остин уверен: сейчас как никогда важно, чтобы страны-партнеры выполняли взятые на себя обязательства по помощи Украине "в полной мере и быстро".

Глава Пентагона подчеркнул, что международная коалиция на нынешнем этапе должна обеспечить Украину всем, что необходимо для дальнейшей борьбы. Речь идет не только о дополнительном вооружении, но и о запчастях и техническом обслуживании уже переданной ранее техники.

"Итак, наша Контактная группа сосредоточена на координации долгосрочной поддержки", – добавил Остин.

По словам главы Пентагона, сейчас очень важно найти новые партии боеприпасов и системы ПВО для Украины. Все это нужно уже "на вчера".

"Чтобы увеличить производство боеприпасов, участники этой Контактной группы объединяются для разработки инновационных решений для решения проблем промышленных производств… И я уверен, что мы продолжим продвигаться дальше, чтобы удовлетворить потребности Украины к весне, а также в будущем", – отметил Остин, вероятно, имея в виду ожидаемое начало весеннего контрнаступления Сил обороны Украины.

Он подчеркнул: Россия и дальше демонстрирует поразительную безрассудство и продолжает свою захватническую войну. Кремль привлекает к ведению боевых действий на территории Украины частные военные кампании типа ЧВК "Вагнер", а также продолжает обстреливать мирные украинские города ракетами и иранскими дронами-камикадзе.

Однако, добавил Ллойд Остин, "украинские системы ПВО, многие из которых обеспечила эта Контактная группа, дают отпор, чтобы оградить мирных жителей от российских бомбардировок".

Глава Пентагона выразил уверенность, что поддерживающая украинцев международная коалиция будет оставаться объединенной и мощной так долго, сколько понадобится.

Напомним, уже десятое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" проходит в среду в онлайн-формате. Участники встречи традиционно знакомятся с последним развитием событий на поле боя, а также обсуждают свои дальнейшие шаги по совместному реагированию.

Ожидается, что приоритетными в этот раз станут вопросы поставок боеприпасов для украинской армии, новые системы ПВО и бронетехника, в которой нуждаются украинские воины для формирования "танкового кулака" перед началом контрнаступления.

Накануне заседания Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что с оптимизмом смотрит в будущее и намекнул на существенное усиление украинской армии на поле боя.