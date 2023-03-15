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"Солидарность становится эффективностью на поле боя": чего ждать Украине от нового "Рамштайна" и есть ли шанс переломить ситуацию

Лилия Рагуцкая
War
5 минут
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'Солидарность становится эффективностью на поле боя': чего ждать Украине от нового 'Рамштайна' и есть ли шанс переломить ситуацию

Очередная встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 15 марта. Министры обороны стран-партнеров нашего государства в очередной раз соберутся для обсуждения продолжения военной помощи Украине, противостоящей российской агрессии.

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Министр обороны Украины Алексей Резников накануне десятого "Рамштайна" выразил оптимизм по поводу решений, которые будут приняты в ходе встречи. Чего ждать нашему государству от этого заседания, разбирался OBOZREVATEL.

В этот раз министры обороны стран-партнеров нашего государства встретятся в дистанционном режиме. Очная встреча предварительно планируется на апрель.

Однако онлайн-формат "Рамштайна" никак не помешает партнерам принять важные для обороны Украины решения.

Конкретики по решениям, которые могут быть приняты в ходе встречи, немного. Однако Резников накануне встречи после ряда переговоров с партнерами излучал оптимизм.

В частности, министр обороны Украины 13 марта провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Согласно официальным сообщениям, речь шла о приоритетных направлениях в сотрудничестве между Украиной и США, а также о "пути победы в войне".

"Перед предстоящей встречей в формате "Рамштайн" у меня был разговор с моим большим другом Ллойдом Остином. Мы сравнивали заметки о нашем сотрудничестве и пути к Победе. Эта искренняя поддержка союзников делает меня очень оптимистичным относительно будущего. Солидарность становится эффективностью на поле боя", – написал Резников в Twitter после переговоров.

''Солидарность становится эффективностью на поле боя'': чего ждать Украине от нового ''Рамштайна'' и есть ли шанс переломить ситуацию

Впрочем, ранее он заявлял, что вопрос передачи самолетов Украине не повлияет на предстоящее контрнаступление ВСУ. Однако боевая авиация может улучшить наступательные возможности и усилить противовоздушную оборону. Поэтому работа с союзниками по этому вопросу будет продолжена. Так что, вероятно, ждать сенсационных решений по авиации на этот раз не стоит.

Также Алексей Резников объявил о создании корабельной коалиции союзников. Великобритания, Бельгия и Нидерланды передадут Украине минные тральщики.

Высказался по итогам беседы с министром обороны Украины и главой Пентагона.

"Сегодня я говорил со своим хорошим другом и коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить приоритеты контактной группы по обороне Украины 15 марта. США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно", – написал Остин в Twitter.

''Солидарность становится эффективностью на поле боя'': чего ждать Украине от нового ''Рамштайна'' и есть ли шанс переломить ситуацию

Ни Резников, ни Остин не намекнули на то, какие вопросы будут приоритетными на десятом "Рамштайне". Однако определенные предположения по этому поводу можно сделать из предварительных заявлений, в частности, министра обороны Украины.

Вероятно, в этот раз западные партнеры Украины – более 50 стран, оказывающих военную помощь нашему государству – будут концентрироваться на вопросах обеспечения украинской армии боеприпасами и средствами ПВО. В то же время острую актуальность накануне весеннего контрнаступления ВСУ приобретает продолжение поставок современных танков и тяжелой бронированной техники.

В частности перед встречей с министрами обороны стран ЕС в начале марта Алексей Резников озвучил потребности Украины: средства ПВО, боеприпасы и миллион снарядов калибра 155 мм. Он обратился к европейским коллегам с просьбой поставлять Украине по 250 тысяч снарядов ежемесячно для обеспечения продвижения ВСУ.

Напомним, предыдущая встреча в формате "Рамштайн" прошла в Брюсселе 14-15 февраля 2023 года. Она собрала министров обороны 54 стран. Партнеры сконцентрировались на подготовке Украины к началу контрнаступления весной. Поднимался также вопрос о поставках боевой авиации, но консенсуса по этому поводу достичь не удалось. Однако ряд партнеров объявили о готовности учить украинских пилотов.

В январе на авиабазе США в Германии было согласовано начало поставок танков Leopard 2. Также была анонсирована передача дополнительных систем ПВО Patriot и IRIS-Т, ПВО Avenger, БМП Bradleу, БТР Stryker и т.д.

На онлайн-встрече 16 ноября партнеры преимущественно говорили о защите украинского неба и подготовке армии к зиме. Тогда Испания подтвердила поставки систем ПВО Hawk, Польша – ПВО ближнего действия и артиллерии, Германия – дополнительных РСЗО. Канада и Швеция обязались передать вооружение и зимнее снаряжение на сотни миллионов долларов.

Встреча в формате "Рамштайн" в Брюсселе 12 октября 2022 проходила под знаком ПВО. Впервые союзники объявили о передаче систем ПВО NASAMS, IRIS-T, Hawk. Германия обязалась поставить дополнительные системы Mars II и САУ PzH 2000.

На встрече 8 сентября 2022 года в Германии США объявили о поставках дополнительных гаубиц, противорадиолокационных ракет HARM, броневиков Humvee. Норвегия анонсировала поставки 160 ракет Hellfire, Германия – зенитных установок Gepard и бронированных танков-мостоукладчиков Biber.

Онлайн-встреча 20 июля 2022 г. принесла Украине поставки дополнительных систем HIMARS и высокоточных боеприпасов для 155-мм артиллерии от США. Союзники договорились обеспечить обучение украинских военных и ремонт военной техники.

В Брюсселе 15 июня 2022 года страны антипутинской коалиции договорились о поставках Украине гаубиц М777, десятков тысяч боеприпасов и ракет для HIMARS, ракет Harpoon, Brimstone. Германия пообещала поставить системы MARS II, а Словакия обязалась передать вертолеты Ми-17.

"Рамштайн" 23 мая 2022 проходил в онлайн-формате. Речь шла, прежде всего, о наращивании поставок артиллерии 155 мм и усилении береговой обороны Украины. Была анонсирована передача вертолетов и танков от Чехии.

Самая первая встреча стран-союзников Украины состоялась 26 апреля 2022 года - на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, которая и дала название созданной тогда Контактной группе по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин инициировал встречу партнеров по военной поддержке Украины в борьбе с российской агрессией. Коалиция собрала более 40 союзников. Было принято решение об ускорении поставок необходимых вооружений. Страны объявили о предоставлении военной помощи на 5 млрд долларов.

Напомним, ранее Резников рассказал, какая военная помощь нужна Украине. Так, наше государство надеется получить больше систем противовоздушной обороны и боеприпасов. В Министерстве обороны Украины поддерживают инициативу коллег из Эстонии о необходимости поставки 1 миллиона 155-мм артснарядов.

Еще одним приоритетом являются системы ПВО, которые оградят Украину от российских ракетных атак.

Кроме того, украинская армия нуждается в БМП и танках – чтобы создать бронированный кулак для контрнаступления.

И очень важно, чтобы помощь передавалась максимально быстро.

"Как [генсекретарь НАТО] Йенс Столтенберг сказал нам в Брюсселе во время прошлой встречи в формате "Рамштайн", время сохраняет жизнь. Именно поэтому нам нужно двигаться вперед так быстро, как это возможно", – отметил Резников.

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