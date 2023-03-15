''Солидарность становится эффективностью на поле боя'': чего ждать Украине от нового ''Рамштайна'' и есть ли шанс переломить ситуацию

Очередная встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 15 марта. Министры обороны стран-партнеров нашего государства в очередной раз соберутся для обсуждения продолжения военной помощи Украине, противостоящей российской агрессии.

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Министр обороны Украины Алексей Резников накануне десятого "Рамштайна" выразил оптимизм по поводу решений, которые будут приняты в ходе встречи. Чего ждать нашему государству от этого заседания, разбирался OBOZREVATEL.

В этот раз министры обороны стран-партнеров нашего государства встретятся в дистанционном режиме. Очная встреча предварительно планируется на апрель.

Однако онлайн-формат "Рамштайна" никак не помешает партнерам принять важные для обороны Украины решения.

Конкретики по решениям, которые могут быть приняты в ходе встречи, немного. Однако Резников накануне встречи после ряда переговоров с партнерами излучал оптимизм.

В частности, министр обороны Украины 13 марта провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Согласно официальным сообщениям, речь шла о приоритетных направлениях в сотрудничестве между Украиной и США, а также о "пути победы в войне".

"Перед предстоящей встречей в формате "Рамштайн" у меня был разговор с моим большим другом Ллойдом Остином. Мы сравнивали заметки о нашем сотрудничестве и пути к Победе. Эта искренняя поддержка союзников делает меня очень оптимистичным относительно будущего. Солидарность становится эффективностью на поле боя", – написал Резников в Twitter после переговоров.

Впрочем, ранее он заявлял, что вопрос передачи самолетов Украине не повлияет на предстоящее контрнаступление ВСУ. Однако боевая авиация может улучшить наступательные возможности и усилить противовоздушную оборону. Поэтому работа с союзниками по этому вопросу будет продолжена. Так что, вероятно, ждать сенсационных решений по авиации на этот раз не стоит.

Также Алексей Резников объявил о создании корабельной коалиции союзников. Великобритания, Бельгия и Нидерланды передадут Украине минные тральщики.

Высказался по итогам беседы с министром обороны Украины и главой Пентагона.

"Сегодня я говорил со своим хорошим другом и коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить приоритеты контактной группы по обороне Украины 15 марта. США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно", – написал Остин в Twitter.

Ни Резников, ни Остин не намекнули на то, какие вопросы будут приоритетными на десятом "Рамштайне". Однако определенные предположения по этому поводу можно сделать из предварительных заявлений, в частности, министра обороны Украины.

Вероятно, в этот раз западные партнеры Украины – более 50 стран, оказывающих военную помощь нашему государству – будут концентрироваться на вопросах обеспечения украинской армии боеприпасами и средствами ПВО. В то же время острую актуальность накануне весеннего контрнаступления ВСУ приобретает продолжение поставок современных танков и тяжелой бронированной техники.

В частности перед встречей с министрами обороны стран ЕС в начале марта Алексей Резников озвучил потребности Украины: средства ПВО, боеприпасы и миллион снарядов калибра 155 мм. Он обратился к европейским коллегам с просьбой поставлять Украине по 250 тысяч снарядов ежемесячно для обеспечения продвижения ВСУ.

Напомним, предыдущая встреча в формате "Рамштайн" прошла в Брюсселе 14-15 февраля 2023 года. Она собрала министров обороны 54 стран. Партнеры сконцентрировались на подготовке Украины к началу контрнаступления весной. Поднимался также вопрос о поставках боевой авиации, но консенсуса по этому поводу достичь не удалось. Однако ряд партнеров объявили о готовности учить украинских пилотов.

В январе на авиабазе США в Германии было согласовано начало поставок танков Leopard 2. Также была анонсирована передача дополнительных систем ПВО Patriot и IRIS-Т, ПВО Avenger, БМП Bradleу, БТР Stryker и т.д.

На онлайн-встрече 16 ноября партнеры преимущественно говорили о защите украинского неба и подготовке армии к зиме. Тогда Испания подтвердила поставки систем ПВО Hawk, Польша – ПВО ближнего действия и артиллерии, Германия – дополнительных РСЗО. Канада и Швеция обязались передать вооружение и зимнее снаряжение на сотни миллионов долларов.

Встреча в формате "Рамштайн" в Брюсселе 12 октября 2022 проходила под знаком ПВО. Впервые союзники объявили о передаче систем ПВО NASAMS, IRIS-T, Hawk. Германия обязалась поставить дополнительные системы Mars II и САУ PzH 2000.

На встрече 8 сентября 2022 года в Германии США объявили о поставках дополнительных гаубиц, противорадиолокационных ракет HARM, броневиков Humvee. Норвегия анонсировала поставки 160 ракет Hellfire, Германия – зенитных установок Gepard и бронированных танков-мостоукладчиков Biber.

Онлайн-встреча 20 июля 2022 г. принесла Украине поставки дополнительных систем HIMARS и высокоточных боеприпасов для 155-мм артиллерии от США. Союзники договорились обеспечить обучение украинских военных и ремонт военной техники.

В Брюсселе 15 июня 2022 года страны антипутинской коалиции договорились о поставках Украине гаубиц М777, десятков тысяч боеприпасов и ракет для HIMARS, ракет Harpoon, Brimstone. Германия пообещала поставить системы MARS II, а Словакия обязалась передать вертолеты Ми-17.

"Рамштайн" 23 мая 2022 проходил в онлайн-формате. Речь шла, прежде всего, о наращивании поставок артиллерии 155 мм и усилении береговой обороны Украины. Была анонсирована передача вертолетов и танков от Чехии.

Самая первая встреча стран-союзников Украины состоялась 26 апреля 2022 года - на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, которая и дала название созданной тогда Контактной группе по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин инициировал встречу партнеров по военной поддержке Украины в борьбе с российской агрессией. Коалиция собрала более 40 союзников. Было принято решение об ускорении поставок необходимых вооружений. Страны объявили о предоставлении военной помощи на 5 млрд долларов.

Напомним, ранее Резников рассказал, какая военная помощь нужна Украине. Так, наше государство надеется получить больше систем противовоздушной обороны и боеприпасов. В Министерстве обороны Украины поддерживают инициативу коллег из Эстонии о необходимости поставки 1 миллиона 155-мм артснарядов.

Еще одним приоритетом являются системы ПВО, которые оградят Украину от российских ракетных атак.

Кроме того, украинская армия нуждается в БМП и танках – чтобы создать бронированный кулак для контрнаступления.

И очень важно, чтобы помощь передавалась максимально быстро.

"Как [генсекретарь НАТО] Йенс Столтенберг сказал нам в Брюсселе во время прошлой встречи в формате "Рамштайн", время сохраняет жизнь. Именно поэтому нам нужно двигаться вперед так быстро, как это возможно", – отметил Резников.