От "Джавелинов" и партизанщины до "Леопардов" и полной победы: как менялась позиция Запада по военной поддержке Украины

Ни для кого не секрет, что Западный мир начал готовиться к российской агрессии против Украины и поддерживать наше государство, в том числе оружием, задолго до 24 февраля 2022 года. Но, если оглянуться назад, то можно увидеть, что эта поддержка более чем за год заметно эволюционировала – от разговоров о партизанской войне до полноценной подготовки Украины к собственному наступлению. OBOZREVATEL предлагает проследить эту эволюцию вместе.

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Разговоры о подготовке Украины к оккупации и партизанской борьбе

Впервые о снабжении Украины западным оружием на Западе конкретно заговорили 19 декабря 2021 года. Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме написала, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поставки оружия и предоставления другой поддержки украинским военнослужащим на случай военного вторжения России.

По данным издания, параллельно Белый дом рассматривал варианты поддержки повстанческих формирований на тот случай, если Россия оккупирует значительную часть Украины и свергнет легитимные органы власти. Отмечалось, что основу партизанской армии могут составлять до полумиллиона украинских военных, обладающих опытом боевых действий с 2014 года, которым американцы могут поставлять современное вооружение, включая переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Кроме того, американские специалисты обсуждали возможность организации в Украине тайников с оружием, боеприпасами и всем необходимым на случай российского вторжения. Все это должно было поддерживать мощную "секретную сеть".

Также рассматривался вариант эвакуации президента Украины Владимира Зеленского на территорию Польши, где он и его правительство в изгнании должны были руководить партизанской войной против войск РФ (забегая наперед отметим, что 24 февраля Зеленскому поступило такое предложение, но он отказался покидать Киев).

По информации The Washington Post, в рабочую группу по подготовке украинской партизанщины входили агенты ЦРУ и других ведомств, занимающихся изучением движения сопротивления в разных странах во время разных военных действий: от Вьетнама, Африки и Афганистана до Сирии, Чечни и Ливии. Также в эту группу входили юристы, которые должны были придумать: как можно организовать поддержку потенциального повстанческого движения в Украине без нарушения законов США и международного права.

14 января 2022 года эту же информацию подтвердило издание The New York Times. Ссылаясь на содержание переговоров министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли с их российскими коллегами, издание утверждало, что в беседах с россиянами американские чиновники дали понять, что ЦРУ (тайно) и Пентагон (открыто) будут способствовать любому проявлению партизанского движения в Украине. Также Соединенные Штаты четко дали понять россиянам, что гарантированно поставят наступательное вооружение украинцам, если российские войска пересекут границу.

Кроме того, по данным издания, планы по оказанию помощи украинским партизанам включали обучение в соседних странах, которые являются частью восточного фланга НАТО (Польша, Румыния и Словакия) и позволят партизанам свободно выезжать из Украины и спокойно возвращаться назад.

Но было очевидно, что все эти разговоры были направлены, в первую очередь, на сдерживание российской агрессии против Украины. Расчет был на то, что президент РФ Владимир Путин должен был осознать, что США знают как и умеют вооружать повстанцев. Это, по мнению Вашингтона, должно было отвадить его от вторжения.

Поставки оборонительного оружия: Javelin, Stinger, NLAW и т. д.

Но когда стало ясно, что словами и угрозами Путина не убедить (несмотря на все разговоры, Россия продолжала подготовку к вторжению), западные союзники Украины также решили перейти от слов к делу.

Ночью 22 января 2022 в аэропорт "Борисполь" прибыла первая, а 23 января – сразу вторая партия оборонной помощи из США в рамках пакета на общую сумму 200 миллионов долларов. В основном это были американские переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и переносные зенитные ракетные комплексы FIM-92 Stinger. Всего в январе-феврале было более 15 таких поставок общей массой военной помощи около 1200 тонн.

Параллельным курсом из Великобритании в "Борисполь" направлялись караваны грузовых самолетов с переносными противотанковыми ракетными комплексами NLAW и военной амуницией, а из Польши – с боеприпасами и медицинским оборудованием.

Также страны Балтии (Эстония, Латвия и Литва) получили от США разрешение на поставку в Украину оружия американского производства, в частности, тех же "Джавелинов" и "Стингеров". Известно, что 12-13 февраля в Украину отправлялась военная помощь от Литвы.

В то же время все насмехались над Германией, которая на фоне гиперактивности других партнеров, пообещала Украине только военно-полевой госпиталь и 5 тысяч военных касок. Кроме того, Германия заблокировала экспорт эстонского вооружения в Украину, в частности гаубиц Д-30 немецкого происхождения.

Точно счесть, сколько в целом оружия и военной амуниции в январе-феврале 2022 года поставили в Украину западные партнеры на фоне возможного вторжения России невозможно. Военные аналитики называли цифры в 700 противотанковых управляемых ракет Javelin и 2200 противотанковых гранатометов NLAW (если у кого-то возник вопрос: "Где "Байрактары"?", то они находились на вооружении ВСУ с 2019 года).

Считалось, что именно это оружие помешает России быстро захватить Украину. Собственно, так оно и случилось. Усилившись высокоточным современным оружием, Вооруженные силы Украины и отряды территориальной обороны сумели остановить российское наступление без потери государственности, помешав планам Кремля осуществить блицкриг.

Поставки оружия для контрудара: CAESAR, Harpoon, HIMARS и т. д.

Следующий "тектонический сдвиг" произошел в июне 2022 года, когда западным союзникам Украины стало очевидно, что Киев не собирается заключать сепаратный мир с Москвой и тем более уступать часть территории или государственного суверенитета. Тогда же в Вашингтоне и Брюсселе поняли, что единственный способ завершить эту войну – помочь Украине выгнать российских оккупантов со своей земли.

В этот период в Украину начались массовые поставки буксировочных гаубиц M777, самоходных гаубиц CAESAR, AHS Krab, Panzerhaubitze 2000 и других, с современными снарядами Excalibur к ним, а также противокорабельных ракет Harpoon. Но бестселлером среди вооружений на этом этапе стали американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS (колесные) и M270 MLRS (гусеничные) с высокоточными снарядами GMLRS с GPS-наведением.

Тогда же были приняты принципиальные решения по поставкам новейших систем ПВО, таких как NASAMS и IRIS-T, которые поступили в Украину уже в октябре 2022 года.

Благодаря этому оружию и военной технике Украине удалось не только стабилизировать линию фронта, но и истощить российские войска в прифронтовой зоне настолько, что ни о каком широкомасштабном наступлении те уже не думали. Более того, в сентябре ВСУ сумели стремительным и неожиданным для врага контрнаступлением освободить почти всю территорию Харьковской области, а в ноябре заставить оккупационные российские войска покинуть всю правобережную часть Херсонской области, включая областной центр.

Поставки оружия для полноценного наступления: Challenger 2, M1 Abrams, Leopard 2 и т. д.

Однако, несмотря на очевидные успехи ВСУ на поле боя и более чем эффективное использование высокотехнологичного иностранного оружия, западные партнеры долгое время отказывали Киеву в тяжелых наступательных вооружениях, аргументируя это с одной стороны нежеланием спровоцировать новое обострение в этой войне, а с другой нежеланием провоцировать Путина, вовлечением стран НАТО в войну.

Ситуация изменилась после поездки президента Украины Владимира Зеленского в США в декабре 2022 года, по результатам которой Штатами был публично провозглашен курс в поддержку Украины "до победы".

После этого заявления о предоставлении Украине наступательной бронетехники посыпались со всех сторон: 4 января Франция пообещала колесные танки AMX-10 RC, а 15 января Великобритания официально объявила о передаче Украине 14 танков Challenger 2.

Но наибольший прорыв произошел на восьмом заседании в формате "Рамштайн" 20 января 2023 года, когда было принято решение о выделении Украине сотен единиц различной бронетехники, включая тяжелые танки Leopard 2 и M1 Abrams, боевые машины пехоты Bradley, Marder и CV 90, бронетранспортеры Stryker, самые мощные в мире самоходные артиллерийские установки Archer и т. д. Кроме того, западные союзники собрали для Украины еще пол тысячи старых советских танков разных модификаций – преимущественно Т-72 и Т-80.

Эта помощь должна начать поступать в Украину уже в феврале-марте 2023 года и направлена она не на перманентные контрнаступления, а на подготовку полноценного наступления Сил обороны Украины с целью выхода на границы 1991 года. И хотя отдельные западные чиновники скептически смотрят на возможность деоккупации Крыма, даже они отмечают, что запрещать это делать Киеву никто не собирается.

Также полным ходом обсуждается вопрос поставки Украине ракет среднего и дальнего радиуса действия и боевых самолетов западного производства, о чем раньше даже речи не было.

Вместо вывода

Очевидно, что еще в конце 2021 – начале 2022 года ни Запад, ни Россия не верили в то, что Украина устоит перед российским нашествием, сохранив армию, государственность и легитимные органы правления. Но Украина не просто выжила, а сумела вернуть себе часть оккупированных территорий, нанеся "второй армии мира" рекордные потери и выставив ее на мировое посмешище.

Однако здесь следует понимать, что эволюция западной поддержки была напрямую связана с устойчивостью украинской армии, украинского народа и украинской власти. Эта ситуация наглядно показала, что помогают только тем, кто готов бороться. И чем больше эта готовность демонстрируется, как словом, так и делом, тем больше помощь партнеров в этой борьбе.

И вот, накануне первой годовщины полномасштабного российского вторжения, представители как украинской власти, так и западных администраций, вполне серьезно обсуждают победоносное для Украины завершение войны до конца лета 2023 года с позиции военной силы. И уже немногие из них вспоминают, что начиналось все с разговоров об эвакуации украинской власти и о партизанской войне.

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