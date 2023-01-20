Дальнобойная пушка и мощная броня. Что известно о немецких танках Leopard 2, которые скоро получит Украина

О потенциальной передаче Украине танков Leopard 2 немецкого производства говорят давно. Эти танки состоят на вооружении многих стран мира, две из которых в январе официально озвучили свое желание поделиться ими с Украиной. 7 января об этом заявил глава Комитета по вопросам обороны Финляндии Антти Хаккянен, а 11 января с аналогичным заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда. А еще можно вспомнить Испанию, заявившую об этом еще летом 2022 года, однако под давлением Германии быстро передумала.

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О количестве финских "Леопардов" пока ничего не известно, а Польша готова передать Украине "танковую роту", то есть 10 или 14 танков (в ВСУ танковая рота насчитывает 10 танков, тогда как в армиях стран НАТО – 14 танков; о какой именно роте идет речь – пока точно неизвестно, потому что никаких цифр польскими властями официально озвучено не было).

Также мировое и немецкое сообщество оказывают давление на немецкое правительство, требуя, чтобы Германия тоже присоединилась к "леопардовой" коалиции. Однако сама Германия, по данным западных СМИ, примет решение о поставках танков Leopard 2 Украине на этой неделе и объявит его на саммите в формате "Рамштайн", который состоится 20 января. Хотя позже канцелер Олаф Шольц заявил, что его страна готова передать Украине столь нужные немецкие танки после того, как США отправит Abrams.

А пока все ждут официального решения, OBOZREVATEL разобрался, что это за танки и какую пользу они принесут Вооруженным силам Украины.

Предыстория

Западные партнеры долгое время отказывали Киеву в тяжелых наступательных вооружениях, аргументируя это с одной стороны, нежеланием спровоцировать новое обострение в этой войне, а с другой – нежеланием провоцировать Путина вовлечением стран НАТО в войну. Ситуация изменилась после поездки президента Украины Владимира Зеленского в США в декабре 2022 года, по результатам которой Штатами был провозглашен курс на поддержку Украины "до победы".

После этого заявления о предоставлении Украине наступательной бронетехники посыпались со всех сторон: 4 января Франция пообещала "колесные танки" AMX-10 RC, а 15 января Великобритания официально объявила о передаче Украине 14 танков Challenger 2. И это не говоря о большом ассортименте обещанной легкой бронетехники, такой как американские БМП Bradley и БТР Stryker или немецкие БМП Marder.

И все же нас больше интересуют танки, как основной кулак будущего контрнаступления. И германские Leopard 2 могут составить достойную конкуренцию британским Challenger 2.

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Что за танк

Leopard 2 – это германский основной боевой танк, созданный германским предприятием Krauss-Maffei Wegmann (KMW) как преемник их же танка Leopard 1.

Производство танков Leopard 2 началось в 1979 году и с этого времени было выпущено 3200 танков этой модели. Сегодня они находятся на вооружении 21 страны мира, включая Германию, Австрию, Канаду, Чили, Данию, Финляндию, Грецию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Сингапур, Швейцарию, Швецию, Испанию, Турцию, Венгрию, Катар, Индонезию, Чехию и Словакию.

Танк Leopard 2 имеет классическую компоновку с размещением моторно-трансмиссионного отделения в кормовой, боевого отделения в средней и отделения управления – в лобовой части машины. Экипаж танка состоит из четырех человек: командира, наводчика, заряжающего и механика-водителя. Механик-водитель находится в передней части корпуса, тогда как все остальные – в башне: командир танка по центру, наводчик справа от пушки и заряжающий слева.

Танк Leopard 2 имеет 47,6 литровый многотопливный 12-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель MTU MB 873 жидкостного охлаждения с турбонаддувом мощностью 1500 лошадиных сил. Гидродинамическая коробка передач Renk HSWL 354 имеет четыре передних и две задних передачи и является полностью автоматической.

Leopard 2 имеет четыре топливных бака, общим объемом 1160 литров, что дает максимальную дальность хода 500 км (расход топлива составляет 300 литров на 100 км по шоссе и 500 литров на 100 км по пересеченной местности). Двигатель позволяет развить скорость 68 км/ч по шоссе и скорость заднего хода 31 км/ч.

Танк может форсировать водные преграды глубиной до 4 метров с помощью выдвижного устройства (шноркеля) или глубиной 1,2 метра без подготовки. Также танк может преодолевать препятствия высотой до 1 метра.

Модификации

В течение своего существования танк постоянно модернизировался и совершенствовался и имеет более десятка модифицированных версий. Рассмотрим основные из них, имеющие наибольшие шансы оказаться в Украине.

Leopard 2А1 от базовой версии Leopard 2 отличается наличием тепловизионного прицела, измененной боеукладкой как на танке M1 Abrams и переработанными топливными баками для уменьшения времени заправки.

Leopard 2A2 – модернизация заменила оригинальные прицелы PZB 200 на термоприцелы EMES 15. Кроме того, обновление включало установку ограждения вокруг передних отверстий топливных баков, а также дефлектор перископа и большую защитную пластину существующей защиты от оружия массового поражения. Также танк получил новый пятиметровый буксировочный трос.

Leopard 2A3 – модернизация заключалась в установке новой цифровой радиостанции SEM80/90, а также были заварены люки подачи боекомплекта.

Leopard 2A4 – танк получил автоматическую систему пожаротушения, полностью цифровую систему контроля огнем для новых типов боеприпасов, а также улучшенную башню с плоской титан-вольфрамовой броней. Это самая распространенная версия семейства Leopard 2, она поставлялась на экспорт и находится на вооружении большинства стран-эксплуатантов. И именно эта версия имеет больше всего шансов оказаться на вооружении ВСУ.

Leopard 2A5 – в рамках модификации была полностью перепроектирована башня, которая стала клиновидной и получила дополнительное бронирование спереди и по бокам, что обеспечивает большую защиту и противодействует пробоям от кумулятивных и других типов боеприпасов. Сама клиновидность башни также значительно уменьшает ударный эффект от поражения боеприпасами по сравнению с традиционной прямоугольной.

Также была установлена улучшенная тормозная система пушки, что дало возможность использования более мощных снарядов, таких как DM53. Кроме этого был установлен более тяжелый сдвигающийся в сторону люк механика-водителя, а управление башней стало электрическим, что повысило надежность и безопасность экипажа.

Leopard 2A6 – после модернизации получил новую 120-мм гладкоствольную пушку Rheinmetall L55 и другие изменения, включая улучшенную минную защиту под шасси и внутренние усовершенствования для повышения живучести экипажа.

Бронезащита

Танк Leopard 2 использует разнесенную многослойную броню по всему корпусу. Броня состоит из комбинации стальных пластин разной жесткости, эластичных материалов и других неметаллических материалов. Броня модели Leopard 2A4 имеет максимальную физическую толщину 800 миллиметров. На Leopard 2A5 и последующих моделях толщина увеличена клиновидным модулем брони до 1500 миллиметров.

Передняя часть Leopard 2 выдержит 125-мм бронебойные снаряды, выпущенные с расстояния 1500 метров. Боковая и задняя части танка защищают от крупнокалиберных пулеметов, снарядов среднего калибра и старых типов танковых боеприпасов.

Кроме этого борт корпуса прикрыт броневыми обшивками для повышения защиты от снарядов и РПГ, плюс для повышения защиты от мин борты днища корпуса имеют наклон 45 градусов, а само днище укреплено рифлением.

Также танк оборудован дополнительной защитой за счет своей конструкции, разработанной по концепции секционирования. То есть потенциальные источники огня или взрыва удалены от мест нахождения экипажа. В частности, в башне боеприпасы и гидравлика расположены в отсеке, отделенном от экипажа жаростойкой плитой, плюс при детонации, взрывные панели крыши отсека направляют взрыв и огонь наружу. Экипаж также защищен от ядерной, биологической и химической угрозы.

Вооружение

Основным вооружением серийной версии танка Leopard 2 является 120-мм гладкоствольная пушка Rheinmetall (такая же, как на американских танках M1 Abrams). На всех танках Leopard 2 до модели A5 включительно это пушка L44, а начиная с Leopard 2A6 и дальше – пушка L55.

Боезапас пушки состоит из 27 снарядов, хранящихся в специальном зарядном магазине в носовой части корпуса слева от водителя. Дополнительные 15 снарядов хранятся в корме башни слева и отделены от боевого отделения электрически управляемой дверцей.

Пушка полностью стабилизирована. Углы наведения пушки составляют от +20 до –9 градусов. Для регулировки температуры ствола в моделях A4 и A5 разработаны изготовленные из стеклотекстолита эжекторы пушки и термокожух. Сам ствол хромирован для увеличения срока службы.

Дополнительным вооружением служит спаренный с пушкой пулемет MG3 калибра 7,62-мм. Еще один MG3 находится в турельной установке на заряжающемся люке.

Снаряды

Танк Leopard 2, как и его британский коллега Challenger 2, использует раздельную зарядку (когда пороховый заряд в гильзе не соединен со снарядом, а пушка заряжается в два приема – сначала снаряд, затем заряд).

Основными снарядами являются бронебойный подкалиберный оперенный снаряд с откидным поддоном DM43 (способен пробивать стальную броню толщиной 560 миллиметров на расстоянии 2000 метров) или для версии Leopard 2А5 – DM53 (способен пробивать стальную броню толщиной 750 миллиметров на расстоянии 2000 метров) и кумулятивно-осколочный снаряд DM12.

Бронебойный подкалиберный оперенный снаряд с откидным поддоном DM43 и DM53. Это тип бронебойного снаряда, используемый для поражения современной бронетехники. Основная идея заключается в создании длинного и тонкого выстрела, где вся кинетическая энергия сконцентрирована на малой площади. Аэродинамическая стойкость и точность задается оперением, похожим на оперение стрелы.

Кумулятивно-обломочный снаряд DM12. Это артиллерийский снаряд двойного действия поражения, совмещающий заряд кумулятивного и заряд осколочно-фугасного действия. Он предназначен для поражения всех типов целей, характерных для ствольной артиллерии: бронетехники, укреплений и живой силы противника. Это универсальный снаряд, который входит в боекомплект почти всех современных танков, а также используется в САУ, реактивной артиллерии, противотанковых ракетах и кассетных боеприпасах.

Кроме этого, вооруженный концерн Rheinmetall разработал модернизацию для танков Leopard 2, которая дает им возможность вести огонь израильской противотанковой управляемой ракетой LAHAT через главную пушку. Эта ракета может уничтожать вражеские танки на расстоянии до 6000 метров.

Перспективы

Как отмечалось выше, появление этих танков в Украине упирается в решение Германии, которая, кроме предоставления или непредоставления собственных танков, может на правах производителя Leopard 2 позволить или запретить третьим странам передавать эти танки нашему государству. Ожидается, что этот вопрос решится 20 января, когда состоится очередная встреча в формате "Рамштайн".

Тем временем украинские власти полны оптимизма и рассчитывают уже в ближайшее время собрать из танков Leopard 2 целую танковую бригаду. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, по состоянию на сегодняшний день уже пять государств готовы передать нашей стране танки Leopard. Однако три из них пока официально этого не озвучивают, потому что ждут поддержки со стороны Германии.

"Мы ставим себе амбициозные задачи, и наша амбициозная задача – в рамках танковой коалиции собрать бригаду", – заявил 13 января Дмитрий Кулеба.

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак убежден, что страны-эксплуатанты танков Leopard 2 способны собрать необходимый "бронетанковый кулак" для Вооруженных сил Украины размером с танковую бригаду в составе двух-трех танковых батальонов общей численностью 116-180 танков.

Правда, многое будет зависеть от того, танки каких именно модификаций получит Украина (а в том, что это будет сборная "солянка", можно не сомневаться). Хотя Украина сейчас не в той ситуации, чтобы "перебирать харчами".

Также большое значение будет иметь то, как будет решен вопрос ремонта (как текущего, так и капитального) этих танков. Ведь как показывает опыт использования французских САУ CAESAR, отсутствие ремонтной базы в Украине не только влетает в копеечку из-за необходимости транспортировки машин в Польшу и обратно, но и крадет драгоценное время.

Кроме этого, встанет вопрос обучения экипажей и обслуживающего персонала новых для ВСУ танков. Но секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что украинские военные освоят немецкие танки Leopard 2 "за считанные недели".

Хотя в случае передачи Украине танков Leopard 2 в достаточном количестве, все это будет не проблемами, а приятными заботами.

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