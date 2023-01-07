Финляндия может стать первой в Европе страной, которая передаст Украине танки Leopard 2: названо условие

Финляндия может первой в Европе предоставить Украине боевые танки Leopard 2. Это произойдет, если Европа приступит к более масштабным поставкам танков в нашу страну.

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Об этом заявил председатель Комитета по обороне Антти Хяккянен (Коалиционная партия) в коментарии MTV News. Он подчеркнул, что каждая европейская страна должна будет в той или иной степени участвовать в проекте, но собственные оборонные возможности Финляндии будут иметь приоритет.

"Если Европа приступит к более масштабным поставкам танков в Украину, Финляндии будет полезно принять в этом участие. Конечно, с небольшим собственным вкладом, потому что для нас, как для приграничной с Россией страны, собственная обороноспособность всегда является приоритетом", – отметил Хяккянен.

Он также добавил, что многие европейские страны обладают большими возможностями по поставке бронетехники, чем Финляндия.

Напомним: Польша рассматривает возможность предоставления Украине главных боевых танков Leopard немецкого производства. Страна имеет более 240 единиц такой техники – чего достаточно для двух танковых бригад, и планирует в конце концов разгрузить их все.

"Они действительно рассматривают возможность дать что угодно, только чтобы помочь Украине", – сказал чешский чиновник, участвующий в помощи по доставке западного оружия в Украину, и подтвердил этот запрос.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– посол Украины в Германии Алексей Макеев уверен, что украинская армия получит немецкие танки Leopard 2. По его словам, процессы в Германии происходят довольно медленно, но предыдущие поставки вооружения вселяют уверенность в то, что помощь будет расширяться;

– депутаты парламента Финляндии Андерс Адлеркройц и Атте Харьянне призвали правительство страны передать украинской армии танки немецкого производства Leopard 2. Они подчеркнули, что совместными усилиями европейцы могли бы внести, возможно, решающий вклад в то, чтобы Украина сохранила импульс в войне с государством-агрессором Россией.

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