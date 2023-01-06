Польша рассматривает возможность передачи Украине танков Leopard немецкого производства – WSJ

Польша рассматривает просьбу Украины передать ей главные боевые танки Leopard немецкого производства. Страна имеет более 240 единиц такой техники – чего достаточно для двух танковых бригад, и планирует в конце концов разгрузить их все.

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Об этом рассказал высокопоставленный польский дипломат The Wall Street Journal. В начале полномасштабной войны Польша передала Украине более 240 модернизированных танков советского типа.

"Они действительно рассматривают возможность дать что угодно, только чтобы помочь Украине", – сказал чешский чиновник, участвующий в помощи по доставке западного оружия в Украину, и подтвердил этот запрос.

Директор Польского института международных дел, варшавского аналитического центра, близкого к польскому правительству, Славомир Дебски отметил, что скорость, с которой Польша сможет предоставить Украине танки, зависит от того, как быстро она получит резервные баки, заказанные у производителей в Южной Корее и США. Берлин также должен одобрить, добавил эксперт.

"Этот вопрос не в том, если, а в том, когда", – сказал Дебски, заметив, что нежелание Запада предоставлять танки наконец-то уменьшилось после месяцев дипломатического давления. "Это именно то, о чем Польша спорила многие месяцы".

Напомним: в вечернем обращении к украинцам 6 января президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине удалось вывести собственную оборонную силу и оборонное взаимодействие с партнерами на новый уровень. На сегодняшний день для нашего государства – больше ПВО, больше бронетехники, впервые – западные танки, больше пушек и снарядов, больше энергетических и политических возможностей.

"Впервые получим бронированные машины "Брэдли" – это именно то, что нужно. Видим абсолютно конкретные результаты нашего визита и переговоров. Значительный шаг вперед на усиление безопасности не только Украины, но и всей Европы, сделала Германия. Укрепление нашей противовоздушной обороны – это прямая работа на деэскалацию здесь и сейчас", – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– около 78% жителей Польши считают, что война в Украине чревата безопасностью их страны. В то же время 43% опрошенных верят, что боевые действия не распространятся на другие страны;

– посол Украины в Германии Алексей Макеев уверен, что украинская армия получит немецкие танки Leopard 2. По его словам, процессы в Германии происходят довольно медленно, но предыдущие поставки вооружения вселяют уверенность в то, что помощь будет расширяться.

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