Данилов рассказал, сколько времени понадобится бойцам ВСУ на освоение танков Leopard

Украинские военные освоят немецкие танки Leopard за считанные недели. Роту таких танков Украине ранее пообещала передать Польша.

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Уверенность в быстром обучении бойцов Вооруженных сил Украины управлению Leopard выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время национального телемарафона. По его словам, Украина пребывает в непростом положении, что побуждает защитников ускорить процесс освоения новой техники.

"То, что касается наших специалистов в ВСУ, я уже неоднократно приводил примеры, когда западные партнеры готовили своих специалистов на те или иные виды вооружения, то наши ребята овладеют этим за считанные недели. Потому что мы находимся в непростом положении", – сказал Данилов.

Он добавил, что процесс освоения танков, которые будет получать Киев в ближайшее время, будет происходить "очень и очень быстро".

Секретарь СНБО отметил, что передача Польшей Leopard Украине является очень важным шагом, поскольку она сдвинула с мертвой точки вопрос предоставления тяжелой техники ВСУ, ведь раньше Запад отказывался предоставлять ВСУ танки.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Данилова, назначение Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками РФ означает, что Кремль повышает ставки в войне против Украины. В России возник внутренний конфликт среди топ-силовиков и военных, который со временем может перерасти в противостояние между лидерами, отметил секретарь СНБО.