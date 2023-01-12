''Это очень важный шаг'': Данилов объяснил, что для Украины означает передача Польшей танков Leopard

Решение Польши о передаче Украине роты танков Leopard сверхважно даже не из-за появления на вооружении украинской армии этой тяжелой западной бронетехники. Самое главное – в том, что это решение сдвинуло с мертвой точки вопрос передачи такой техники нашему государству, ведь раньше страны-партнеры отказывались предоставлять Украине тяжелые танки.

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К Польше непременно присоединятся и другие западные партнеры нашего государства. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он сказал, что решение Польши о передаче Украине роты танков Leopard – это не "капля в море", а начало принципиально иного этапа западной помощи.

"Речь не о капле в море, речь о начале. До сих пор тяжелые танки нам не передавали совсем, и главное для нас – чтобы был кто-то вначале. И то, что вчера произошло в городе Льва, заявление президента Польши – это очень важный шаг, чтобы этот вопрос сдвинулся с мертвой точки", – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что Украина просила о передаче западных танков еще летом. Но только сейчас начнет их получать.

"Сколько их будет? Главное, что они начали предоставлять, а потом все партнеры будут вовлекаться в процесс, их будет достаточно для того, чтобы победить врага на поле боя", – подытожил Данилов.

Leopard 2 – танк классической компоновки с боевым отделом в центре, моторно-трансмиссионным – в задней части и отделением управления спереди. В отличие от советских танков (вариантов Т-64, Т-72 и Т-80), у него ручная зарядка пушки и в составе экипажа есть заряжающий.

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели, не нанося ущерба экипажу.

Leopard 2 последних модификаций оборудован современной системой управления огнем, которая помогает наводчику выбирать одну цель из нескольких. На танках установлены лазерный и стереоскопический дальномер, приборы ночного видения.

Его главное оружие – гладкоствольная пушка Rheinmetall Rh-120 – используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.

Напомним, накануне, 11 января, президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что Варшава решила передать Киеву "роту танков" Leopard 2, включающую 10 единиц этой тяжелой бронетехники. Сделано это будет в рамках международной коалиции, то есть для старта снабжения понадобится коллегиальное решение других партнеров.

По мнению президента Польши, совместными усилиями международная коалиция сможет создать крупное танковое подразделение. Ведь то, подчеркнул Дуда, что Варшава может передать Украине – это небольшая и даже символическая помощь.

Сразу же после объявления Дудой о решении Польши о Leopard-2 для Украины премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна также изучает вопрос о передаче Украине танков и новейших военных технологий.

События вокруг сдвига с мертвой точки вопроса поставки тяжелых западных танков в Украину министр иностранных дел Дмитрий Кулеба охарактеризовал метафорически: "Мы уже открыли дверь, в которую они смогут проехать", – сказал он.