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Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции, – Дуда по итогам переговоров во Львове

Марина Погорилко
War
2 минуты
3,8 т.
Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции, – Дуда по итогам переговоров во Львове

Польша готова передать Украине роту танков Leopard. Снабжение состоится в рамках международной коалиции.

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Об этом по итогам переговоров во Львове на совместном брифинге заявили президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Для старта поставок этой техники необходимо коллегиальное решение других партнеров. Отметим, что танковая рота содержит 10 танков (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца новости).

Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции, – Дуда по итогам переговоров во Львове
Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции, – Дуда по итогам переговоров во Львове

В канцелярии Дуда в Twitter также подтвердили соответствующую информацию.

"Роту танков Leopard передадут Украине в рамках создания международной коалиции. Такое решение уже есть в Польше", – говорится в твите.

Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции, – Дуда по итогам переговоров во Львове

На вооружении Польши более 240 танков Leopard 2A4 и Leopard 2A5.

Напомним: ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не может самостоятельно предоставить танки Leopard Украине. Для соответствующих поставок ей необходима поддержка широкой коалиции.

"Вместе с президентом (Анджеем Дудой. – Ред.) мы ведем переговоры, направленные на построение более широкой коалиции стран, которые могли бы передать эту тяжелую, современную технику", – рассказал премьер Польши журналистам и добавил, что это все, что он сейчас может сказать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– глава управления польского президента по международной политике Якуб Кумоч заявил, что в перспективе Польша сможет передать для ВСУ с десяток танков Leopard – символическое количество. Но к процессу снабжения ВСУ этой военной техникой будет привлечена не только Варшава, но и целая коалиция стран;

– также Финляндия может предоставить Украине боевые танки Leopard 2. Это произойдет, если Европа приступит к более масштабным поставкам танков в нашу страну.

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