Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции, – Дуда по итогам переговоров во Львове

Польша готова передать Украине роту танков Leopard. Снабжение состоится в рамках международной коалиции.

Видео дня

Об этом по итогам переговоров во Львове на совместном брифинге заявили президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Для старта поставок этой техники необходимо коллегиальное решение других партнеров. Отметим, что танковая рота содержит 10 танков (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца новости).

В канцелярии Дуда в Twitter также подтвердили соответствующую информацию.

"Роту танков Leopard передадут Украине в рамках создания международной коалиции. Такое решение уже есть в Польше", – говорится в твите.

На вооружении Польши более 240 танков Leopard 2A4 и Leopard 2A5.

Напомним: ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не может самостоятельно предоставить танки Leopard Украине. Для соответствующих поставок ей необходима поддержка широкой коалиции.

"Вместе с президентом (Анджеем Дудой. – Ред.) мы ведем переговоры, направленные на построение более широкой коалиции стран, которые могли бы передать эту тяжелую, современную технику", – рассказал премьер Польши журналистам и добавил, что это все, что он сейчас может сказать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– глава управления польского президента по международной политике Якуб Кумоч заявил, что в перспективе Польша сможет передать для ВСУ с десяток танков Leopard – символическое количество. Но к процессу снабжения ВСУ этой военной техникой будет привлечена не только Варшава, но и целая коалиция стран;

– также Финляндия может предоставить Украине боевые танки Leopard 2. Это произойдет, если Европа приступит к более масштабным поставкам танков в нашу страну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!