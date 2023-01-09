В Польше рассказали, сколько танков Leopard могут передать Украине

В Польше утверждают, что в перспективе смогут передать для Вооруженных сил Украины с десяток танков Leopard – символическое количество. Но к процессу снабжения ВСУ этой военной техникой будет привлечена не только Варшава, но и целая коалиция стран.

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Такое заявление сделал глава управления польского президента по международной политике Якуб Кумоч в интервью Radiozet. Когда его спросили о Leopard, которые могут быть переданы Украине из Польши, он ответил, что этот вопрос уже находится на рассмотрении.

"Речь идет о символической поддержке – несколько, десяток штук", – сказал чиновник.

Кумоч отрицает, что его страна собирается передать ВСУ большую часть своих Leopard.

"Говорить о том, что Польша отдаст несколько сотен штук – абсурд, создание альтернативной реальности", – заявил он, пояснив, что Варшава ничего не будет делать в одиночку, но готова присоединиться к коалиции государств-партнеров Украины в этом вопросе.

Также Кумоч отметил: "обычную войну" против Украины Россия выиграть не может. Поэтому агрессор обстреливает объекты критической инфраструктуры, угрожает новыми атаками с воздуха. Украинское небо необходимо защищать, сказал глава управления президента Польши по международной политике.

Также, указал он, украинская армия нуждается в наступательном оружии, чтобы отбить свои территории и помешать планам россиян.

Как писал OBOZREVATEL:

– Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не исключает поставки танков Leopard для поддержки украинских Вооруженных сил. Более тяжелые боевые машины могут быть переданы нашим защитникам в будущем.

– За поставку Leopard Украине выступила президент Европейского парламента Роберта Метсола. Она также приветствовала передачу украинской армии БМП Marder.

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