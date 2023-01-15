Не только танки: в правительстве Британии анонсировали передачу Украине 30 САУ AS-90

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен ускорить дипломатическую и военную поддержку Украины в ближайшие недели. Глава правительства поручил министрам активизировать международные действия по мере приближения первой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Уже сейчас известно о поставках десятков единиц бронетехники в ближайшие недели. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Риши Сунака.

Британский премьер обязался соответствовать или превзойти оборонную поддержку Украины со стороны Великобритании в 2023 году, и поручил министрам и официальным лицам обеспечить максимальную активность во всем спектре поддержки.

Представители министерства обороны и безопасности Великобритании считают, что открылось окно, в котором Россия отстает из-за проблем с пополнением запасов и резкого падения морального духа. Поэтому премьер-министр призывал союзников как можно скорее развернуть запланированную поддержку на 2023 год, чтобы добиться максимального эффекта.

Отмечается, что отправка танков Challenger 2 в Украину – это начало смены направления поддержки со стороны Великобритании. На Даунинг-стрит заверили, что эскадрон из 14 танков отправится в Украину в ближайшие недели.

Кроме того, ожидается, что за ними последуют около 30 самоходных артиллерийских установок AS-90. Министр обороны Бен Уоллес изложит дополнительные детали этой поддержки в Палате общин 16 января.

Также отмечается, что в ближайшие дни Великобритания начнет обучение Вооруженных сил Украины использованию танков и артиллерийских орудий.

Напомним, 9 января появилась неофициальная информация, что Великобритания впервые с начала войны в Украине рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2. Подробнее о характеристиках этой техники читайте в материале OBOZREVATEL.

Ранее сообщалось, что намерения Великобритании по поставке Украине танков Challenger 2 британского производства не изменят позицию правительства Германии. В Берлине по-прежнему отвергают призывы передать украинской армии мощные немецкие танки Leopard 2.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Польша готова передать Украине роту танков Leopard, заявил президент Анджей Дуда. Снабжение состоится в рамках международной коалиции.

– В британском правительстве подтвердили, что Великобритания планирует передать Украине танки. Соответствующее поручение премьер-министра будет проработано в течение следующих недель.

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