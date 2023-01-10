Суперброня и уникальная пушка: что известно о танках Challenger 2, которые Украина может получить от Великобритании

9 января появилась неофициальная информация, что Великобритания впервые с начала войны в Украине рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2. Британское издание Sky News пишет, что речь идет о поставке 10 таких танков. Если эта информация получит официальное подтверждение, это будут первые тяжелые гусеничные танки западного образца на вооружении ВСУ.

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А пока нет официального подтверждения, OBOZREVATEL разбирался – что это за танки и какую пользу они принесут Вооруженным силам Украины.

Предыстория

Западные партнеры долгое время отказывали Киеву в тяжелом наступательном вооружении, аргументируя это с одной стороны, нежеланием спровоцировать новое обострение в этой войне, а с другой – нежеланием провоцировать Путина втягиванием стран НАТО в войну. Ситуация изменилась после поездки президента Украины Владимира Зеленского в США в декабре 2022 года, по результатам которой был провозглашен курс в поддержку Украины "до победы".

После этого заявления о предоставлении Украине наступательной бронетехники посыпались как из рога изобилия: 4 января – Франция пообещала "колесные танки" AMX-10 RC; 6 января – США включили в следующий пакет военной помощи 50 единиц БМП Bradley; также 6 января Германия заявила, что готовит передать до 40 единиц БМП Marder, а 9 января появилась информация, что Польша готова передать "символическое количество" танков Leopard немецкого производства, а Великобритания – танков Challenger 2. И есть все основания полагать, что это только начало.

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Что за танк

Challenger 2 ("Челенджер", в переводе с английского – "Бросающий вызов") – это основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Относится к танкам третьего поколения. Он был принят на вооружение в 1991 году и согласно открытой информации, сейчас у британской армии 386 таких танков, эксплуатация которых планируется вплоть до 2035 года. Еще 38 таких танков имеет на вооружении Оман.

То есть, это не какая-то списанная устаревшая техника, а вполне современный боевой танк, который еще не менее 12 лет будет находиться на вооружении одной из ведущих армий мира.

Разработала танк британская оружейная компания Vickers Defence Systems (в настоящее время входит в состав вооруженного концерна BAE Systems) с учетом требований Генерального штаба Королевских вооруженных сил к танку нового поколения. Разработки начались в 1986 году, а уже в июне 1991 года после длительного сравнения с образцами других производителей (среди возможных кандидатов были американский M1A2 Abrams, французский AMX-56 Leclerc и немецкий Leopard 2), Министерство обороны Великобритании решило принять танк Challenger 2 на вооружение.

С 1998 по 2002 год танки Challenger 2 полностью заменили в британской армии своих предшественников – танки Challenger 1 (интересно, что общими для обеих моделей являются только 5% деталей). С 2003-го по 2010-й год танки Challenger 2 активно применялись в боевых действиях в Боснии и Герцеговине, Косово и Ираке.

В 2008 и 2016 годах танк подвергался существенным модернизациям. В частности, был установлен комплект дополнительного навесного бронирования, новая 120-мм нарезная пушка, новый двигатель мощностью 1100 кВт, новая автоматическая трансмиссия, новая система управления огнем и кондиционер, не говоря уже о современной электронике.

Бронезащита

Challenger 2 считается одним из самых тяжелобронированных среди западных танков – у него и башня, и корпус прикрыты броней "Чобгэм" второго поколения под кодовым названием "Дорчестер", все сведения о которой до сих пор засекречены. Известно лишь, что "Чобгэм" представляет собой композитную броню, которая образуется из нескольких слоев различных сплавов бронестали, керамики, пластических композитов и кевлара.

Опционально по бортам корпуса и башни производится установка модулей динамической защиты ROMOR в сочетании с решетчатыми экранами. Внутри башни расположен комплекс защиты от биологического и химического оружия.

При этом танк имеет большую ослабленную зону во фронтальной проекции (в нижней лобной детали танка), не имеющую комбинированного бронирования, а являющегося листом обычной стали примерно 80-100 мм толщины. Однако на типичных дистанциях боя в это место трудно попасть благодаря экрану местности, кроме того, предусмотрена установка противокумулятивной динамической защиты ROMOR, что во многом компенсирует ее слабость.

Впереди, с обеих сторон башни расположены по пять установок, выстреливающих дымовые гранаты. Кроме этого Challenger 2 может создавать вокруг себя дымовую завесу, впрыскивая солярку в выхлопные отверстия.

За все время участия в боевых действиях зафиксировано лишь два случая, когда танки Challenger 2 были подбиты, один из которых стал жертвой "дружественного огня" другого такого же танка. Также зафиксирован случай, когда во время боевых действий в Ираке один из "Челленджеров" получил 15 попаданий из противотанковых гранатометов без пробития брони.

Вооружение

Танк Challenger 2 оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1 длиной 55 калибров. Эта пушка является единственной нарезной пушкой этого калибра на вооружении стран НАТО. Она отлита методом электрошлаковой переплавки, канал пушки хромирован, снаружи она покрыта термоизоляционным кожухом. Пушка стабилизирована в двух плоскостях и имеет электрические приводы наводки. Боекомплект пушки составляет 52 выстрела.

Слева от основного орудия установлен спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет L94A1 (боезапас 4000 патронов). Дополнительно у командирского люка на башне установлен 7,62-мм пулемет L37A2, который предназначен преимущественно для противовоздушной обороны.

Также танк оснащен цифровой системой управления огнем фирмы General Dynamics, которая включает в себя 32-битный процессор и шину данных Mil Std 1553, впервые установленную именно на этой модели танков.

Снаряды

Пушка L30A1 является единственной пушкой основного боевого танка третьего поколения с нарезным стволом. Это связано с тем, что британская армия продолжает отдавать предпочтение использованию фугасных снарядов, для которых важна дальность поражения. При этом танк использует раздельную зарядку (когда пороховый заряд в гильзе не соединен со снарядом, а пушка заряжается в два приема – сначала снаряд, затем заряд) и может стрелять разными типами снарядов:

Фугасный снаряд L31 HESH – имеет радиус действия до 8 километров и эффективен против зданий и легкобронированных транспортных средств. Разрушительное действие фугасного снаряда состоит из ударного действия снаряда по препятствию, действию продуктов взрыва, ударной волны и осколков корпуса снаряда, образующихся при взрыве.

Дымовой снаряд L34 с белым фосфором. Это специальный артиллерийский снаряд, снаряженный дымообразующим веществом, при разрыве которого образуется плотное облако дыма. Используется для "ослепления" наблюдательных и командных пунктов, огневых средств и живой силы противника, постановки дымовых завес или дымового облака, а также для целеуказания, сигнализации, пристрелки и определения скорости и направления ветра в районе цели.

Бронебойный подкалиберный оперенный снаряд с откидным поддоном L27A1 APFSDS (он же CHARM 3). Это тип бронебойного снаряда, используемый для поражения современной бронетехники. Основная идея заключается в создании длинного и тонкого выстрела, где вся кинетическая энергия сконцентрирована на малой площади. Аэродинамическая стойкость и точность задается нарезным стволом пушки и оперением, похожим на оперение стрелы. (Здесь стоит отметить, что американская армия отказалась от такого типа снарядов из-за их малой эффективности против советской/российской динамической брони "Контакт-5").

Перспективы

Как отмечалось выше, информация о передаче этих танков Украине носит неофициальный характер и вряд ли приобретет официальное подтверждение до 20 января, когда должна состояться очередная встреча в формате "Рамштайн". Ожидается, что именно там будет объявлено о передаче Украине нового вооружения, в том числе танков Challenger 2.

Если ВСУ действительно получат 10 танков Challenger 2, то смогут сформировать из них одну танковую роту. Но здесь также многое будет зависеть от того, какие боеприпасы и в каком количестве получит Украина, ведь, как уже отмечалось, другие нарезные пушки 120-мм калибра в НАТО отсутствуют, поэтому в случае нехватки британских боеприпасов заменить их другими аналогичными не удастся.

Также большое значение будет иметь то, как будет решен вопрос ремонта (как текущего, так и капитального) танков. Ведь как показывает опыт использования САУ CAESAR, отсутствие ремонтной базы в Украине не только влетает в копеечку из-за необходимости транспортировки машин в Польшу и обратно, но и крадет драгоценное время.

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