Французские САУ CAESAR помогают ВСУ уничтожать оккупантов, но есть проблема с ремонтом: чем особенные артустановки

Франция передала Украине 18 единиц самоходных артиллерийских установок CAESAR, однако после более чем полугода интенсивных боев они нуждаются в капитальном ремонте. Ситуация усугубляется тем, что ближайшая ремонтная база САУ CAESAR находится в Польше.

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Об этом пишет французское издание Le Figaro. Отмечается, что проблема ремонта CAESAR обсуждалась во время визита министра обороны Франции Франсуа Лекорно в Киев 28 декабря 2022 года.

"Несколько самоходных артустановок CAESAR, которые Украина получила как военную помощь от Франции в апреле 2022 года, после более чем полугода интенсивных боев требуют капитального ремонта. Одна из 18 имеющихся САУ полностью вышла из строя, еще несколько пришлось "поставить на прикол" в ожидании технического обслуживания. Во многих случаях также нужна замена турелей, на очереди – ремонт стволов, которые также отстреляли свой ресурс", – пишет издание.

Le Figaro со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова утверждает, что сейчас Вооруженные силы Украины могут самостоятельно обеспечить только два уровня технического обслуживания для своих САУ CAESAR: текущий ремонт непосредственно после боя и ремонт средней сложности, который уже освоили предприятия в Украине. Если же нужен капитальный ремонт, то САУ нужно вести на территорию Польши, где собственно и проходят работы, а это затратно не только по деньгам, но и по времени.

Глава французского оборонного ведомства признал, что некоторые повреждения САУ CAESAR становятся серьезными и что необходимость обслуживания и обучения технического персонала становится препятствием для ведения боев.

Франция настаивает, что у Украины есть возможность заказывать комплектующие для техники непосредственно у производителей. Тем более что для финансирования подобных поставок Париж создал профильный фонд в 200 миллионов евро.

В свою очередь, Минобороны Украины хотело бы замкнуть весь цикл технического обслуживания САУ CAESAR на территории Украины. Очевидно, переговоры по этой теме еще продолжаются.

Что такое САУ CAESAR

САУ CAESAR (фр. CAmion Equipé d'un Système d'ARtillerie – "грузовик, оснащенный артиллерийской системой") – это 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter. Предназначена для уничтожения живой силы; уничтожения артиллерийских батарей; для обеспечения проходов по минным полям и полевым заграждениям.

Первый образец гаубицы был показан в 1994 году. С 2000 года находится на вооружении Вооруженных сил Франции.

САУ базируется на шасси автомобиля Unimog U2450L (6x6) фирмы Mercedes-Benz. Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей со стволом 52-го калибра. Эта гаубица может использовать весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, включая кассетные. Максимальная дальность стрельбы – 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ноябре власти Франции объявили о намерении передать Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок нового поколения CAESAR "в ближайшие недели". Однако о такой поставке пока ничего не известно.

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