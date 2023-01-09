Британия рассматривает возможность передачи Украине танков Challenger 2: чем особенные

Великобритания рассматривает возможность впервые поставить Украине британские боевые танки Challenger 2 для борьбы с российскими оккупационными войсками. Такой шаг ознаменовал бы значительное усиление поддержки нашего государства и мог бы побудить других союзников по НАТО последовать этому примеру.

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Об этом заявил источник, знакомый с ходом переговоров, которые ведутся уже в течение нескольких недель, пишет Sky News. Отмечается, что правительство Риши Сунака еще не приняло окончательного решения, но если Великобритания подпишет такую поставку, она станет первой страной, которая откликнется на просьбы украинских лидеров оснастить их армию мощными западными танками.

"Это побудит других дать танки", – считает источник.

Как сказано в материале, Великобритания может предложить около 10 танков Challenger 2 – достаточно для оснащения эскадрильи. По словам источника, само по себе это не станет "переломным моментом", но все же будет иметь огромное значение, поскольку этот шаг позволит преодолеть барьер, который до сих пор не позволял союзникам предлагать Украине западные танки из-за опасения, что Россия сочтет это чрезмерной эскалацией.

Challenger 2 – основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Они применялись при ведении боевых действий в Косово и Ираке (с 2003 года по 1 сентября 2010 года). В мае 2009 года BAE Systems объявила, что сворачивает производство танков данной модели в связи с отсутствием оборонного заказа со стороны правительства Великобритании. По состоянию на 2022 год на вооружении британской армии насчитывалось 227 танков Challenger 2.

Challenger 2 оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1 – преемницей пушек, стоящих на танках "Чифтен" и "Челленджер". Эта пушка, отлитая из стали, полученной методом электрошлакового переплава, является единственной нарезной пушкой этого калибра, стоящей на вооружении в НАТО. Боекомплект пушки составляет 52 выстрела. Эффективная дальность стрельбы HESH-снарядом составляет 8 км.

Полная масса танка последних модификаций, принятых на вооружение после его первого боевого применения (после 2003 года) достигает 74,95 тонн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Польше заявили, что в перспективе смогут передать для ВСУ с десяток танков Leopard – символическое количество. Но к процессу снабжения ВСУ этой военной техникой будет привлечена не только Варшава, но и целая коалиция стран;

– Германия не исключает поставки танков Leopard для поддержки украинских Вооруженных сил. Более тяжелые боевые машины могут быть переданы нашим защитникам в будущем.

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