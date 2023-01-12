В Германии заявили, что планы Британии предоставить танки Украине не изменили позицию Берлина: что может повлиять на Шольца – Politico

Намерения Великобритании по поставке Украине танков Challenger 2 британского производства не изменят позицию правительства Германии. В Берлине по-прежнему отвергают призывы передать украинской армии мощные немецкие танки Leopard 2.

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Также Германия пока не рассматривает возможность отправки танков в Украину совместно с другими странами. Об этом сообщает издание Politico.

По словам пресс-секретаря канцлера ФРГ Штеффена Хебештрайта, позиция Олафа Шольца не изменилась из-за шага, о котором объявило британское правительство. Он добавил, что ему не известно о каких-либо официальных запросах стран-партнеров о совместной поставке танков "Леопард" украинской армии.

В свою очередь два немецких чиновника на условиях анонимности заявили, что позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер уже тесно координировал свои действия. Речь идет о совместном заявлении касательно поставок в Украину немецких и американских БМП.

Кроме того, на региональном предвыборном митинге в Берлине Шольц подчеркнул важность обсуждения вооружений с президентом США, заявив, что поставки танков в Украину должны обсуждаться "вместе с друзьями и союзниками и особенно с трансатлантическим партнером, с Соединенными Штатами Америки".

Ранее сообщалось, что страны, которые эксплуатируют танки Leopard 2, способны собрать необходимый "бронетанковый кулак" для Вооруженных сил Украины. Достаточное количество этой техники позволит наносить сокрушительные удары по оккупантам на отдельных направлениях.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что рота танков Leopard, которую Варшава передает Украине, – это небольшая и даже символическая помощь. Он также уточнил, какие именно танки передаст Польша Украине – Leopard 2 версии А4.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Польша готова передать Украине роту танков Leopard, заявил президент Анджей Дуда. Снабжение состоится в рамках международной коалиции.

– А в британском правительстве впервые подтвердили, что Великобритания планирует передать Украине танки. Соответствующее поручение премьер-министра будет проработано в течение следующих недель.

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