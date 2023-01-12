Сколько танков Leopard 2 нужно ВСУ для создания 'бронетанкового кулака': ответ эксперта

Страны, которые эксплуатируют танки Leopard 2, способны собрать необходимый "бронетанковый кулак" для Вооруженных сил Украины. Достаточное количество этой техники позволит наносить сокрушительные удары по оккупантам на отдельных направлениях.

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Речь идет о танковой бригаде в составе двух-трех танковых батальонов (116-180 танков). Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

По его словам, решение Польши о передаче танков Leopard 2 Украине было долгожданным. Генерал подчеркнул, что его нужно было принять уже давно.

Скшипчак объяснил, что у Польши есть на вооружении эти танки в двух версиях: Leopard 2 A4 и Leopard 2 A5, при этом Leopard 2 A4 был адаптирован в польскую версию Leopard 2PL. Также генерал выразил надежду, что Польша передаст украинской армии танковую роту по польской структуре (14 танков), заметив, что украинская танковая рота состоит только из 10 танков.

Кроме того, польский генерал подчеркнул, что Украина для результативных действий должна иметь ударную танковую бригаду, которая будет состоять из 2-3 танковых батальонов для успешных контратак и возможности уничтожать силы оккупантов.

"Это должен быть бронетанковый кулак. Украина должна иметь 116-180 танков. Для создания такого бронетанкового кулака нужно собрать хотя бы 116 танков", – рассказал Скшипчак.

Он выразил уверенность, что такой "бронетанковый кулак" собрать реально: для этого необходима воля стран, имеющих на вооружении танки Leopard 2. Вместе с тем Скшипчак подчеркнул, что в контексте передачи Украине танков Leopard 2 очень важным вопросом является обучение экипажем танков. По его словам, профессиональные танкисты смогут овладеть новой техникой в течение двух месяцев, а военнослужащим без опыта на это может понадобиться полгода.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что рота танков Leopard, которую Варшава передает Украине, это небольшая и даже символическая помощь. Он также уточнил, какие именно танки передаст Польша Украине – Leopard 2 в версии А4.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Польша готова передать Украине роту танков Leopard, заявил президент Анджей Дуда. Снабжение состоится в рамках международной коалиции.

– А в британском правительстве впервые подтвердили, что Великобритания планирует передать Украине танки. Соответствующее поручение премьер-министра будет проработано в течение следующих недель.

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