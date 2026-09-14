Россия нанесла удар по Павлограду: произошел пожар, есть погибший и пострадавшие

Днем в понедельник, 14 сентября, российские войска нанесли удар по прифронтовому Павлограду (Днепропетровская область). В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

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На месте попадания разгорелся пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Информация об обстреле города появилась в Telegram-канале чиновника около 14:00.

"Один человек погиб, еще один получил ранения в результате вражеского удара по Павлограду", – сообщил он.

В городе вспыхнул пожар, пламя охватило автомобили. На месте происшествия работают экстренные службы.

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Уже в 14:10 стало известно, что число пострадавших увеличилось до 5 человек. Их доставили в медицинское учреждение.

"В Павлограде уже 5 раненых в результате вражеской атаки на город. Пострадавшие сейчас находятся в больнице, один – в тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь", – отметил Ганжа.

Напомним, утром 14 сентября российские войска атаковали Прилуки в Черниговской области. В результате удара погибли три человека, еще двенадцать получили ранения. В городе зафиксировали как минимум два взрыва.

Как писал OBOZ.UA, 10 сентября российские войска также атаковали Павлоград. В результате удара погибли четыре человека, еще как минимум 67 получили ранения, среди них – восемь детей. Обстрел произошел возле ТРЦ в центре города.

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