Машины для быстрых прорывов: что известно о БТР Stryker, которые Украина может получить от США

На днях стало известно, что США в рамках следующего транша военной помощи рассматривают возможность отправки в Украину боевых бронированных машин Stryker. По данным источников, сейчас продолжаются внутренние обсуждения, а объявления о поставках бронемашин Stryker могут быть сделаны либо в конце следующей недели, либо после следующей встречи в формате "Рамштайн", которая должна состоятся 20 января в Германии.

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А пока в Вашингтоне раздумывают, OBOZREVATEL разбирался – что это за боевые бронированные машины и какую пользу они принесут Вооруженным силам Украины.

Актуальность

Когда стало ясно, что Россия не сможет добиться поставленных в войне против Украины целей, украинские власти и военное командование начали готовиться к контрнаступлению с четко озвученной целью: выход на международно признанные границы 1991 года. А для этого нужна бронетехника наступательного плана: танки, БМП, БТРы и т. д.

Западные партнеры долгое время отказывали Киеву в такого типа вооружениях, но после поездки Владимира Зеленского в США в декабре 2022 года заявления о предоставлении Украине наступательной бронетехники раздаются едва ли не каждый день: 4 января – Франция пообещала "колесные танки" AMX-10 RC; 6 января – США включили в следующий пакет военной помощи 50 единиц БМП Bradley; также 6 января Германия заявила, что готовит передать до 40 единиц БМП Marder, 9 января появилась информация, что Польша готова передать "символическое количество" танков Leopard немецкого производства, а Великобритания – танков Challenger 2, а 10 января заговорили о бронемашинах Stryker. И есть все основания полагать, что это далеко не конец.

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Что за бронемашины

ББМ Stryker ("Страйкер" – назван в честь двух американских военнослужащих по фамилии Страйкер, награжденных посмертно Медалью Почета – высшей военной наградой США) – это семейство колесных боевых бронированных машин, разработанное и изготовленное американской компанией General Dynamics Land Systems.

Боевые машины семейства Stryker являются основным вооружением бригадных боевых групп армии США, сформированных в начале 2000-х годов.

Семейство боевых машин Stryker включает в себя 10 разновидностей бронированных машин суммарным количеством 4349 единиц на вооружении армии США. Это:

- бронетранспортер M1126 (ICV),

- боевая разведывательная машина M1127 (RV),

- 105-миллиметровая самоходная артиллерийская установка M1128 (MGS),

- 120-миллиметровый самоходный миномет M1129 (MC),

- командно-штабная машина M1130 (CV),

- машина управления огнем артиллерии M1131 (FSV),

- бронированная инженерная машина M1132 (ESV),

- машина медицинской эвакуации M1133 (MEV),

- самоходный противотанковый ракетный комплекс M1134 (ATGM),

- машина РХБ-разведки M1135 (NBC RV).

Бронетранспортер M1126 (ICV)

M1126 пехотный бронетранспортер (ICV) – это основной бронетранспортер семейства боевых машин Stryker. Судя по анонимным заявлениям американских чиновников, бронемашины именно этой модификации отправятся в Украину.

Он предназначен для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения ими боя с машины и огневой поддержки их в период и после спешения. Также M1126 применяется для ведения разведки, охраны, патрулирования, связи; иногда – для доставки на поле боя оружия, боеприпасов и других военных грузов, эвакуации раненых.

В базовом варианте M1126 (ICV) бронетранспортеры Stryker начали поступать на вооружение американской армии в 2003 году. Такая конфигурация позволяет перевозить до двенадцати человек, включая трех членов экипажа.

M1126 может двигаться со скоростью более 100 км/ч и преодолевать расстояние до 500 км на одной заправке.

Колеса наполняются и регулируются водителем изнутри машины для движения по пересеченной местности, грязи, каменистой, заснеженной и песчаной почве. Машина может продвигаться на спущенных колесах и имеет средства самовытягивания. Вообще, боевая машина Stryker движется гораздо тише ее американских предшественников или иностранных бронетранспортеров этого класса, повышая тем самым незаметность.

Бронированный корпус "Страйкера" рассчитывался по соображениям защиты от пуль стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного. Однако он полностью беззащитен перед противотанковыми гранатометами, такими как РПГ-7, или артиллерией врага (защита кумулятивных боеприпасов увеличивается при использовании навесных решеток).

А вот V-образное противоминное днище хорошо справляется со своим назначением при детонации мин до десяти килограммов в тротиловом эквиваленте.

Что касается вооружения, то бронемашины этой версии обычно оборудованы крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом M2 Browning или 40-мм автоматическим гранатометом Mk19. Пушка в базовой версии отсутствует.

Перспективы

Что касается потенциального применения, то войны в Ираке и в Афганистане показали, что Stryker хорошо себя зарекомендовал на шоссейных дорогах и в городах, но на бездорожье испытывал проблемы с ходовой – часто груз что в песках, что в почве. Это говорит о том, что в Украине "Страйкеры" могут быть задействованы во время скоростных прорывов вглубь позиций врага, где отсутствует серьезная танковая поддержка, с последующей высадкой десанта и захватом новых позиций.

"Украинцам нужны бронетранспортеры. Если говорить о Stryker, то он не так хорош для танкового боя, как Bradley, но удачен для защиты пехоты в ближнем бою", – сказал в комментарии Politico неназванный представитель Минобороны США, объясняя выбор именно этих бронемашин.

В конце концов, пока непонятно – когда и сколько этих бронемашин получит Украина и в какой именно модификации. Когда эту информацию объявят официально, тогда и можно будет говорить более предметно.

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