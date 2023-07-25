Ракеты для HIMARS, дроны Hornet и не только: США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн
Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Союзники выделяют нашей стране вооружение на сумму 400 млн долларов.
В пакет, в частности, вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 32 бронетранспортера Stryker, заявили в Пентагоне. Там отметили, что дополнительные боеприпасы для ПВО и артиллерии, бронетехника, противотанковое оружие и другое оборудование должны "помочь Украине противостоять продолжающейся агрессивной войне России".
Согласно сообщению Пентагона, в новый пакет помощи вошли:
– дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS,
– зенитные комплексы Stinger,
– дополнительные боеприпасы для HIMARS,
– 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды,
– 120-мм и 60-мм минометные снаряды,
– 32 БТР Stryker,
– ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW),
– Javelin и другие противотанковые системы и ракеты,
– БПЛА Hornet,
– авиаракеты Hydra-70,
– тактические аэронавигационные системы,
– подрывные боеприпасы для преодоления препятствий,
– более 28 млн патронов к стрелковому оружию и гранат,
– приборы ночного видения и тепловизоры,
– запчасти, учебные боеприпасы и другое полевое оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности", – заявили в Пентагоне.
Напомним, Европейский Союз увеличит производство боеприпасов и ракет для нашей страны. "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), который это предусматривает, вступил в силу 23 июля.
Ранее сообщалось, что для эффективного уничтожения российских береговых ракетных комплексов и кораблей Вооруженным силам Украины требуется дальнобойное оружие. В частности, речь идет о дальнобойных ракетных ATACMS.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля Испания направила Украине очередную партию военной помощи. В нее вошли четыре танка Leopard 2A4, бронемашины, грузовики и другие транспортные средства.
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