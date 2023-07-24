Испания направила Украине очередную порцию военной помощи: что туда вошло

В понедельник, 24 июля, Испания направила Украине очередную партию военной помощи. В нее вошли четыре танка Leopard 2A4, бронемашины, грузовики и другие транспортные средства.

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Об этом сообщили на сайте министерства обороны Испании. Отмечается, что судно с гуманитарной и военной помощью для Украины сегодня утром вышло из испанского порта Сантандер.

Ожидается, что груз, предназначенный для Вооруженных сил Украины, будет передан нашим защитникам уже в начале августа.

Что включает в себя пакет помощи:

– четыре танка Leopard 2A4;

– десять бронеавтомобилей ТОА М-113 (из них три для Государственной пограничной службы);

– десять грузовиков ВМС (по пять для ГПСУ и ВСУ);

– многоцелевой бронированный автомобиль (для ГПСУ);

– пять машин скорой помощи (три гражданских санитарных машины и один бронированный санитарный автомобиль, который будет перевозить пациентов в различные военные госпитали, а также одна бронированная гражданская санитарная машина для ГПСУ).

Ранее Испания уже передала Украине шесть танков танков Leopard 2A4 с такими же характеристиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, Испания присоединится к долгосрочным гарантиям безопасности для Украины, о которых на саммите НАТО в Вильнюсе объявили страны G7 – Япония, Германия, Британия, США, Канада, Франция и Италия. Они предусматривают долгосрочную помощь в нашей стране для отражения агрессии РФ.

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