Евросоюз увеличит производство боеприпасов и ракет для Украины: все детали проекта

Чтобы помочь Украине в войне против РФ, Европейский Союз увеличит производство боеприпасов и ракет для нашей страны. "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), который это предусматривает, вступил в силу 23 июля.

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Его цель – ускорить поставки военной помощи для Вооруженных сил Украины странами-членами ЕС. Об этом сообщается на сайте официального вестника Европейского Союза.

ASAP предусматривает увеличение производственных мощностей ЕС для решения проблемы нехватки оборонной продукции, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов.

"Совместные усилия, направленные на то, чтобы позволить государствам-членам пополнить свои исчерпанные запасы и поддержать Украину, могут быть эффективными только при условии, что сторона поставок ЕС сможет вовремя доставить необходимую оборонную продукцию. Но, поскольку запасы быстро сокращаются, производство в ЕС почти на максимальной мощности за счет заказов государств-членов или третьих стран, а цены уже резко растут, необходимы дополнительные меры промышленной политики Союза для обеспечения быстрого наращивания производственных мощностей", – говорится в документе.

Для финансирования проекта на период с 25 июля 2023 года по 30 июня 2025 года будет выделено 500 миллионов евро. При необходимости бюджет может быть увеличен.

Процедура согласования регламента ASAP между Европейским парламентом и Советом Евросоюза завершилась 20 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство обороны Эстонии в течение ближайших четырех лет закупит боеприпасы на сумму более 1,2 млрд евро. Соответствующая информация утверждена в плане развития страны на 2024-2027 год.

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