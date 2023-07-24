В Воздушных силах рассказали, какие ракеты нужны Украине для уничтожения кораблей РФ в портах

Для эффективного уничтожения находящихся в портах российских береговых ракетных комплексов и кораблей Вооруженным силам Украины требуется дальнобойное оружие. В частности, речь идет о дальнобойных ракетных ATACMS.

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Такое заявление сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам представителя ВСУ, Россия продолжает производить ракеты для атак по Украине, а ресурсов постоянно их сбивать не хватает. Поэтому нужно уничтожать средства нападения российских террористов, в частности во временно оккупированном Крыму.

А для этого, подчеркнул Игнат, Украине нужно дальнобойное оружие, в частности ракетные системы ATACMS. Он отметил, что комплекс ATACMS способен уничтожать прежде всего наземные цели.

"То есть кроме того, чтобы его иметь, надо иметь данные разведки, надо понимать, где находятся те системы (россиян. – Ред.), чтобы уничтожать их эффективно", – сказал Игнат.

Он уточнил, что Силы обороны обладают такой информацией, поэтому благодаря ATACMS можно было бы уничтожать вражеские береговые ракетные комплексы и корабли.

ATACMS – это управляемая ракета "земля – земля" американской разработки, которую можно запускать с HIMARS или MLRS M270. Дальность – от 165 до 310 км, в зависимости от модификации. Ракета имеет улучшенный пакет наведения с глобальной системой позиционирования. Снаряд несет в себе осколочно-фугасную боеголовку класса WDU18 массой 500 фунтов (свыше 220 кг).

Следует отметить, накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: в администрации американского президента Джо Байдена сказали, что он ведет переговоры с Владимиром Зеленским о поставках украинской армии ракет большой дальности ATACMS. Окончательное решение еще не принято.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что для успешного контрнаступления украинской армии необходимы дальнобойные ракеты ATACMS. Несмотря на то что Storm Shadow превышают их по техническим характеристикам, ATACMS лучше, поскольку их носителей – РСЗО HIMARS – в Украине достаточно.

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