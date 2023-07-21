Байден и Зеленский обсуждают поставки Украине ракет ATACMS, но окончательного решения еще нет – Белый дом

В администрации американского президента Джо Байдена сказали, что глава Штатов ведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским о поставках украинской армии ракет большой дальности ATACMS. Окончательного решения еще не принято.

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Зеленый свет в этом вопросе должен дать лично Байден. Об этом сказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в пятницу, 21 июля.

Он добавил, что США готовы "идти на риски" в вопросе поставок новых вооружений Украине, но "учитывают реакцию" страны-агрессора России при принятии решений.

ATACMS – это управляемая ракета "земля – земля" американской разработки, которую можно запускать из HIMARS или MLRS M270. Дальность – от 165 до 310 км в зависимости от модификации.

Ракета обладает улучшенным пакетом наведения с глобальной системой позиционирования. Снаряд несет в себе осколочно-фугасную боеголовку класса WDU18 массой 500 фунтов (более 220 кг).

Издание The New York Times ранее сообщило, что в Белом доме продолжаются "тихие дебаты", передавать ли Украине ATACMS. Эта тема получила новую актуальность после того, как Франция объявила о передаче своего аналога британских Storm Shadow – ракет SCALP.

Журналисты отметили, что Киев давно запрашивал ATACMS, дальность действия которых примерно на 64 километра больше, чем у ракет, которые поставляют ВСУ Париж и Лондон.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что для успешного контрнаступления украинской армии необходимы дальнобойные ракеты ATACMS. Несмотря на то, что Storm Shadow превышают их по техническим характеристикам, ATACMS являются более предпочтительными, поскольку их носителей – РСЗО HIMARS – у Украины достаточно.

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