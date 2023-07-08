Для успеха на фронте ВСУ не хватает только одного: Селезнев назвал вооружение

Для успешного контрнаступления украинской армии необходимы дальнобойные ракеты типа ATACMS. Несмотря на то, что франко-британские Storm Shadow превышают их по техническим характеристикам, ATACMS являются более предпочтительными, поскольку их носителей – РСЗО HIMARS – у Украины достаточно.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Владислав Селезнев. "Если мы хотим быть максимально успешными на поле боя, нам нужны дальнобойные ракеты типа ATACMS", – подчеркнул он.

В этом контексте эксперт напомнил слова бывшего командующего силами США в Европе Бена Ходжеса, который назвал ракеты ATACMS наряду с беспилотниками Grey Eagle оружием, необходимым для победы Украины, в частности, для освобождения Крыма.

"Почему так важны ATACMS? Потому что их носителями являются реактивные системы залпового огня HIMARS или их аналоги, М270 и иные. Такой техники у нас достаточно. А вот носителей типа Storm Shadow у нас мало – буквально несколько единиц бомбардировщиков Су-24, их нам критически не хватает для того, чтобы представлять системную, многоуровневую ракетную опасность для врага", – пояснил Селезнев.

Он заметил, что решающей в вопросе предоставления Украине ракет ATACMS сегодня является позиция президента США Джо Байдена. В этом контексте эксперт подчеркнул, что опасения Вашингтона по поводу того, что это шаг спровоцирует эскалацию на фронте, "абсолютно нелепы".

"Ведь Storm Shadow мощнее, их боевая часть более дальнобойная. И тем не менее, использование этих ракет ни к какой эскалации на фронте не привело. Путин, рассказывая о красных линиях, опять упускает из вида, что мы используем ракеты, которыми наносим удары по военным объектам в глубине временно оккупированной территории Украины, которые россияне уже считают своими", – напомнил он.

Как писал OBOZREVATEL, 30 июня глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что решение о передаче Украине ракет ATACMS будет принимать лично президент США Джо Байден. Он заверил, что этот вопрос постоянно обсуждается, идет постоянный процесс пересмотра решений.