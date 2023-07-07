Селезнев: ВСУ идут через минные поля и рубежи врага: почему нам критично нужны ATACMS. Интервью

Контрнаступление украинских Сил обороны априори не может быть быстрым, поскольку за последние девять месяцев, пока союзники Украины дискутировали о том, давать нам серьезные вооружения или нет, страна-оккупант Россия успела существенно укрепить свою оборону. На отдельных участках фронта она трехуровневая.

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Сегодня защитникам Украины приходится продвигаться через минные поля и серьезные фортификации врага. Но ставка делается не на освобождение оккупированных территорий любой ценой, а на сохранение жизней и здоровья наших защитников и методичное уничтожение резервов врага, в чем Силы обороны преуспели. Самая большая потребность на сегодня – не только истребители F-16, но и дальнобойные ракеты типа ATACMS. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– В последнее время звучат заявления военно-политического руководства нашей страны, в частности, генерала Залужного, о том, что контрнаступление априори не может быть быстрым. Могли бы вы объяснить украинцам, у которых "підгорає", почему действительно спешить нельзя? В чем главная причина?

– Главная причина состоит в том, что у россиян было девять месяцев для подготовки к нашему контрнаступлению. Те самые девять месяцев, пока наши уважаемые западные партнеры решали, стоит нам передавать вооружения, технику и боеприпасы или нет.

Пока они "телились", мы потеряли время. А россияне приобрели время для подготовки мощной системы инженерных и фортификационных сооружений не только на южном фасе украинско-российского фронта, но и на восточном. Соответственно, сейчас наше контрнаступление проходит в очень сложных условиях – через минные поля, через серьезно укрепленные рубежи обороны. Причем, на юге Запорожской области таких рубежей обороны, как минимум, три.

В таких условиях отправлять буквально в лобовые штурмы украинские штурмовые бригады – это значит погубить наших воинов. Разве это является целью нашей контрнаступательной кампании? Нет. Наша задача – не умереть за Украину, а уничтожить врага ради нашей победы. Именно этим занимается украинский Генеральный штаб под руководством Валерия Залужного.

Но для того, чтобы эти планы реализовать, нужны ресурсы и время. Обратите внимание: за июнь месяц мы уничтожили российской артиллерии в три раза больше, чем обычно в течение месяца. Также наблюдается значительное увеличение по части уничтожения вражеских систем противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки, инженерных машин, в том числе для минирования типа "Земледелие".

Мы уничтожаем объекты, которые находятся глубоко в тыловых районах российской оккупационной армии, превращая в пепел их командные пункты, пункты управления, связи, склады с боеприпасами, места сосредоточения техники. То есть все то, что они держат на случай масштабного контрнаступления, мы заранее уничтожаем. Потому как, не имея таких ресурсов, враг в перспективе фактически не сможет оказывать нам серьезное сопротивление.

Сейчас тенденция такова, что, даже несмотря на то, что украинская армия наступает, тем не менее, у россиян потерь в технике больше, нежели у украинских Сил обороны, которые ведут наступление. Хотя, опять же, военная наука определяет четко: потери стороны, которая наступает, как минимум, в три раза больше, чем стороны, которая обороняется.

Почему в нашем случае так получается? Потому что, прежде чем перейти в контрнаступление, мы уничтожаем вражеский военный потенциал. Поэтому на этом этапе ключевое – не освобожденные квадратные километры, а сохраненные жизни и здоровье наших воинов и уничтожение вражеского военного потенциала.

– Вопрос по поводу помощи союзников. Пока нам не дают хорошую истребительную авиацию, F-16. Но помимо авиации – по вашему мнению, в чем сегодня наибольшая потребность украинской армии именно для контрнаступательных действий?

– Если мы хотим быть максимально успешными на поле боя, нам нужны дальнобойные ракеты типа ATACMS. Вспоминаю американского генерала Бэна Ходжеса, который рассуждает абсолютно рационально. Если Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS, значит, минимальной кровью, с минимальными затратами она сможет освободить Крым от российских оккупантов путем уничтожения Крымского моста, а затем и всей военной инфраструктуры на территории временно оккупированного Крыма.

Почему так важны ATACMS? Потому что их носителями являются реактивные системы залпового огня HIMARS или их аналоги, М270 и иные. Такой техники у нас достаточно. А вот носителей типа Storm Shadow у нас мало – буквально несколько единиц бомбардировщиков Су-24, их нам критически не хватает для того, чтобы представлять системную, многоуровневую ракетную опасность для врага.

То есть для того, чтобы мы имели соответствующие ресурсы – не только ракеты, но и их носители, – нам нужны ATACMS.

Мы видим, что в настоящее время дискуссии продолжаются, окончательного решения нет. Мне кажется, что оно зависит от воли американского президента Джо Байдена. Ведь очевидно, что разговоры представителей администрации Байдена, мол, это может привести к эскалации на фронте, абсолютно нелепы.

Ведь Storm Shadow, которые мы получили от наших британских и французских партнеров мощнее, их боевая часть более дальнобойная. И тем не менее, использование этих ракет ни к какой эскалации на фронте не привела. Путин, рассказывая о красных линиях, опять упускает из вида, что мы используем ракеты, которыми наносим удары по военным объектам в глубине временно оккупированной территории Украины. Россияне эти территории уже считают своими.

Таким образом, разговоры Байдена и его окружения по поводу того, что нельзя передавать такой тип боеприпасов для украинских Сил обороны, потому что это может привести к ожесточению ситуации на фронте, не выдерживает никакой критики.

– Президент Зеленский заявил, что неудачный "госпереворот" Пригожина очень ослабил Россию, и этим фактом должны воспользоваться Силы обороны, чтобы изгнать оккупанта с нашей земли. Мы также видели недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Украина не может наносить удары по территории России с использованием западного вооружения. Также известна позиция Джо Байдена. Считаете ли вы, что украинская армия сегодня может и должна пересекать красные линии Путина, чтобы наносить удары по территории врага? Возможно, это будет лучшей "профилактикой", чем борьба с ним на нашей территории?

– Я думаю, что украинская армия должна использовать все силы, ресурсы и возможности для того, чтобы максимально ослабить боевой потенциал путинской армии. Да, у нас есть определенные договоренности с нашими западными партнерами в части неиспользования тех средств и вооружений, которые мы получаем от них в рамках военно-технической помощи и сотрудничества, но у нас есть свой военно-промышленный комплекс.

Взрыв на территории Ростовской области, в поселке Ахтарский, откуда обычно прилетают "Шахеды" на территорию нашей страны, воронка, которая образовалась в результате этого взрыва, говорит о том, что было использовано очень серьезное ракетное вооружение.

Какой это тип вооружения? С учетом того, что взрыв произошел на расстоянии более 250 километров от линии боевого столкновения, можно предположить, что использовались не ракеты Storm Shadow, а, к примеру, ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2" украинских производителей. Такой вариант исключать нельзя.

Безусловно, официальной информации пока нет. Но, тем не менее, тот факт, что ракеты прилетают уже на такие большие расстояния, что последствия достаточно серьезны по масштабам, говорит о том, что украинская армия получает все больше и больше серьезного вооружения, которое позволяет действовать и на таких больших расстояниях.

Очевидно, что есть поставки военно-технической помощи от наших западных партнеров, и есть работа украинского оборонно-промышленного комплекса и предприятий украинского бизнеса, деятельность которых направлена на то, чтобы максимально усилить возможности украинских Сил обороны.